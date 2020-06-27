【新冠肺炎】比爾蓋茨談推廣疫苗　最後障礙將是說服民眾接種

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新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球多國如美國等迅速蔓延，研製疫苗成為戰勝病毒的希望。微博公司聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）6月25日表示，推廣疫苗的最後障礙將是說服民眾接種。

全球多個國家都在集中力量研製新冠疫苗，並取得一定進展（新華社）

今日俄羅斯（RT）6月26日報道，比爾蓋茨在25日接受採訪時，談到在美國，「物流根本不是問題」，可以把疫苗帶到世界各地，但他稱「你們可以『選擇』接不接種疫苗，所以這是最後一個障礙」。

報道稱，比爾蓋茨曾多次表示，希望為全世界人民接種他資助的研究實驗室所研製的疫苗，「疫苗可能會更好地保護你們個體，而不是阻止你們傳播（病毒）……不能保證疫苗會是完美的傳播阻斷劑。」

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報道提到，有超過三分之一的美國人表示擔憂新冠病毒疫苗的安全程度，理由包括這個問題的政治化、時間倉促、一些參與人員的聲譽不佳等。

在訪問中，比爾蓋茨又表達對美國政府抗疫表現的失望，他稱，美國仍有許多人因這種流行病而死，這表明美國在對抗新冠疫情方面還沒做出足夠的努力，他稱，即使撇除檢測人數增加的影響，美國的新冠肺炎感染人數也正在反彈。

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