科特迪瓦總理兼總統參選人庫利巴利逝世　終年61歲

非洲國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire，又稱象牙海岸）總理庫利巴利（Amadou Gon Coulibaly）7月8日離世，終年61歲。他的離世為10月舉行的總統大選增添不明朗因素。

總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）在國營電視公布庫利巴利的死訊，形容這位三十年政壇夥伴是自己的好兄弟，感謝對方為國家付出的貢獻。當局指，庫利巴利8日在最大城市阿比讓（Abidjan）總統府出席內閣會議時感到不適，送院搶救後證實不治。

科特迪瓦總理庫利巴利在5月到法國養病，但他在7月8日出席內閣會議時不適，送院後證實不治。（Reuters）

庫利巴利曾在2012年接受心臟移植手術，並在5月到法國養病，在6天前才回國。他一直沒透露到當地的原因，外界猜測可能與該手術有關。

瓦塔拉即將完成第二度總統任期，他表明無意連任，並推舉庫利巴利代表執政黨「爭取民主與和平烏弗埃主義者聯盟」（RHDP）出戰大選，因此他的離世令該黨的選戰部署大亂。

Je salue la mémoire d’un homme d’Etat, de grande loyauté, de dévouement et d’amour pour la Patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d’extrême loyauté à la Nation. pic.twitter.com/55QkrrZOr3 — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) July 8, 2020

目前當地表明出選的包括現年86歲的前總統貝迪埃（Henri Konan Bedie），而前總理索羅（Guillaume Soro）亦被認為是參選熱門，但他在4月因挪用公款罪成而被判入獄20年。

瓦塔拉在2010年率領RHDP勝出總統大選，但落敗的總統巴博（Laurent Gbagbo）拒絕承認結果，導致當地爆發短期內戰，造成近3000人死亡。內戰結束後，RHDP掌權至今。