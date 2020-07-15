美國聯邦政府相隔17年　再次執行死刑

美國聯邦政府在7月14日向一名殺人犯執行死刑，是近17年以來的首次，事件亦可能引起全國就改革刑事司法制度的討論。

美國聯邦監獄管理局表示，丹尼爾．路易斯．李（Daniel Lewis Lee）在14日早上於印第安納州的監獄內被注射毒針後死亡，終年47歲。他在行刑前的遺言中堅稱自己無辜，稱自己一生曾犯過不少錯誤，但不是殺人犯，並指當局正殺害一名無辜的人。

丹尼爾．路易斯．李涉嫌在1996年與同為白人至上主義者基霍（Chevie Kehoe）於阿肯色州殺害槍械經銷商米勒（William Mueller）一家三口，兩人在1999年裁定罪名成立，基霍被判終身監禁，李則面臨死刑。

丹尼爾．路易斯．李涉嫌在1996年殺害槍械經銷商一家，遭法院判處死刑。事件經過24年後，他在7月14日被正式行刑死亡。圖為他在1997年出庭時的情形。（AP）

死難者的家屬一直表明反對李接受死刑，指終身監禁更為合理。不過總統特朗普（Donald Trump）政府在2019年公布重新執行死刑，當局安排在13日下午為李伏法，3不過華盛頓地區法院指有法律問題未解決為由，要求司法部暫停行刑。

最高法院在14日凌晨以5比4作出判決，批准維持行刑令。除了李外，另外亦有兩名囚犯於本周內面臨死刑。司法部長巴爾（William Barr）其後表示，李終於獲應有的懲罰，強調司法部有責任執行法院判處的刑罰。

美國聯邦政府自1988年恢復死刑後，甚少實施該刑罰，而在李伏法前，對上一次執行死刑已經追溯至2003年。前任總統奧巴馬（Barack Obama）執政時，曾於2014年下令司法部審視死刑及注射毒針對問題。巴爾在2019年7月稱，有關審視工作已經完成，容許再次行刑。