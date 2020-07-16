北溪2號面臨美國制裁　俄羅斯：美方粗暴施壓

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日威脅將制裁俄羅斯與歐洲的能源合作項目「北溪2號」（Nord Stream 2）後，克里姆林宮7月16日作出回應，批評美方粗暴施壓。

俄歐天然氣項目「北溪2號」此次成為美國威脅制裁的對象，此舉或將導致美俄矛盾進一步升級（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社7月16日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美方對包括俄羅斯公司在內的歐洲企業粗暴施壓是其諸多抵制表現的又一例子，反映美方在繼續執行包括各種限制的粗暴路線，這無異是在展開不公平競爭，企圖強迫歐洲按照不利條件購買更昂貴的天然氣。

「北溪2號」項目包括兩條從俄羅斯海岸經波羅的海通往德國的天然氣支線管道的建設，其輸氣能力每年可達到550億立方米並且造價95億歐元，但美國與烏克蘭等國對該項目持反對態度。

To firms and investors involved with the Nordstream 2 pipeline: Get out now or risk the consequences. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 16, 2020

美國國務卿蓬佩奧7月15日曾表示美方將把上述項目列入制裁，此舉導致各出資方面臨被美國制裁的風險。7月16日，他在Twitter重申，任何與俄方能源項目有關的活動都將受到美方制裁，投資者應立即撤出該項目，否則後果自負。