「零確診」朝鮮加入研發新冠肺炎疫苗競賽　將進入人體實驗階段

朝鮮表示，正在加入開發新冠肺炎疫苗的競賽。目前這場全球競賽已動用了許多全球最頂尖的醫療人才，而且將耗費數十億甚至數百億美元。

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根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，若朝鮮的國家科技委員會的話可信，該國已在進行國內候選疫苗的臨床實驗——目前正在辯論如何進行第三階段的人體實驗。但外界看來，這項說法似乎令人質疑。

這場新冠肺炎疫情迄今造成全球1,450萬人確診、60.5萬人病故，因此開發疫苗已成為舉世面臨最艱鉅和迫切的技術與科技挑戰。疫苗的開發可能耗費巨額資金，而各國為贏得這場競賽也不惜下重本投資，以獲得科學優勢和民族驕傲。

報道並指出，朝鮮的醫療保健體系是舉世最脆弱之一，這幾十年來，該國一直仰賴世界衛生組織（WHO）的援助，為其人民提供疫苗和接種。

還有一個事實，就是平壤當局尚未公開承認該國境內有任何人染疫。報道說，令人費疑猜的是，一個號稱無人染疫且經濟困頓的國家，為什麼要花費時間、金錢和資源來開發疫苗？答案應該沒那麼簡單，有可能是出於對病毒的真正恐懼，也可能是平壤當局試圖說服朝鮮民眾他們的領袖金正恩已再度挺身迎接挑戰，並且保護人民。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】