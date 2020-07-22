中國稱駐美使館收炸彈威脅　傳近期收更多惡意辱罵信件

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館的消息在7月22日曝光後，中國外交部對美方予以強烈譴責，並提到中國駐美使館近期已收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅，但未有講述詳情。 有內地媒體引述消息人士報道，中國駐美國大使館簽證處7月20日曾遭炸彈威脅電話騷擾，報道又提到，中國駐美使館曾在今年3月21日收過死亡威脅郵件，近期也收到急劇增加的惡意辱罵攻擊信件，中國駐美使領館已相應加強安保措施，報道未有特別提及是哪一間駐美使館。

中國外交部發言人汪文斌7月22日提到，中國駐美使館近期已收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅（美聯社）

內媒：7月20日收炸彈威脅電話

澎湃新聞7月22日報道指，根據從權威人士獲得的消息，7月20日，中國駐美國大使館簽證處連續收到一個來自未知號碼的騷擾電話，來電者是說英文的男性，他反復打電話，但又在工作人員接聽後掛斷電話。

內媒：駐美使館近期收到更多惡意信件

至最後一次電話接通後，這位男性問「是不是中國大使館簽證辦公室？」對方確認後，他又問「你知道你們大廳裏有什麼嗎？」隨即模仿一聲爆炸的聲音，再掛斷電話。

報道又稱，根據該消息人士稱，中國駐美使館曾在3月21日也收到過死亡威脅郵件，近期收到的手寫、打印的惡意辱罵攻擊信件也急劇增加，內容涉及攻擊中國共產黨、新冠病毒等等。中國駐美使領館已相應加強安保措施。