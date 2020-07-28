「一馬」未富國強邦　已將馬來西亞首相拉下馬　納吉布仕途起與落

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）一馬發展公司貪污案等7項罪名成立，他將面臨入獄12年的刑罰。他自2009年擔任首相持續9年，直至2018年大選失敗下台。

圖為7月28日，馬來西亞前首相納吉布前往位於吉隆坡的高等法院，聽取判決。（Reauters）

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納吉布是馬來西亞第二任首相拉扎克（Abdul Razak）的長子，亦是第三任首相胡先翁（Hussein bin Onn）的外甥。納吉布在英國諾定咸大學（University of Nottingham）取得經濟學士學位，回國進入商界，先後在中央銀行及國家馬來西亞國家石油公司（Petronas）就職。

1976年納吉布的父親逝世，納吉布決定參選彭亨州北根區國會議席補選勝出，23歲的他成為馬來西亞最年輕的國會議員。1978年納吉布首次入閣，擔任能源、通訊及郵政部副部長。

隨後多年，納吉布繼續擔任政府內閣要職，包括1986年的文化、青年及體育部長；1991年任國防部長、1995年任教育部長，並於2004年擔任副首相。前首相巴達威（Abdullah bin Ahmad Badawi）退位巫統主席，點名納吉布繼任。2008年馬來西亞大選國民陣線取得勝利，納吉布2009年就任首相。

圖為2018年7月，106交易塔的模型。106交易塔是一馬公司發展的重要項目之一，隨着納吉布下台，2018年一馬貪污案再度展開調查。（Getty）

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就任首相與一個馬來西亞

在納吉布出任首相初期，實施政治改革，改善與反對黨關係，包括解禁兩個由反對黨出版的黨報，並釋放13名政治犯。納吉布同時積極推行他在2008年時提出的計劃：一個馬來西亞（1Malaysia），推行經濟、房屋及社會改革，並成立國有「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB），負責投資及財務運作。

惟一馬公司在運作6年後，在2015年被揭出現大規模虧損，一馬公司內裏的黑暗貪污醜聞亦陸續曝光。

納吉布與他的家人及數個盟友，被指挪用公款購買房地產及奢侈品。包括其中45億美元的資金，被用於在全球購買藝術品、豪華遊艇以及投資荷里活電影《華爾街狼人》（Wolf of Wall Street）等。

納吉布一直否認指控，至2018年事件發酵至不可收拾地步。同年大選國民陣線敗選，結束其61年的執政地位，納吉布亦辭去巫統主席一職。馬哈蒂爾（Tun Mahathir bin Mohamad）就任首相重啟一馬貪污案調查，納吉布亦在2019年4月就一馬案件首次出庭。

2020年7月28日，馬來西亞高等法院裁決，納吉布3項刑事失信、3項洗黑錢及1項濫權控罪全部成立。然而這不過是納吉布涉嫌私吞款項罪行的一部分，調查指還有10億美元流入納吉布私人戶口，納吉布正面臨共42項指控。

納吉布已表明上訴，一馬貪污案的控訴還將繼續。