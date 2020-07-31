美國黑人民權領袖劉易斯喪禮　奧巴馬等前總統致悼詞

美國黑人民權領袖、民主黨眾議員劉易斯（John Lewis）7月17日離世，當局在30日為他舉行喪禮，多名政界重量級人物包括奧巴馬（Barack Obama）等3位前總統出席和致詞，表揚他生前的貢獻。

劉易斯的追思會從出生地阿拉巴馬州、首都華盛頓等地舉行後，其遺體在30日運到他生前效力多年的亞特蘭大市（Atlanta），三名前總統包括奧巴馬、喬治布殊（George W. Bush）及克林頓（Bill Clinton），以及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等出席喪禮。

奧巴馬大讚劉易斯的貢獻，指對方畢生致力於爭取自由和平等，並呼籲國會恢復《選舉權法案》（Voting Rights Act）。劉易斯曾於1965年與數百人在阿拉巴馬州遊行，推動平等的投票權，其後事件演變成美國史上著名的「血腥星期日」，劉易斯亦遭士兵擊打，因而住院2日。

劉易斯的靈柩蓋上美國國旗，前總統奧巴馬則致詞表揚對方畢生爭取種族公義。（AP）

而在奧巴馬發言前數小時，總統特朗普（Donald Trump）稱在疫情間以郵寄選票可能影響大選的合法性，因此提議延期。奧巴馬致詞時沒點名特朗普或共和黨議員，稱有掌權的人竭盡全力阻止民眾投票，並實施限制身分的法案，針對少數族裔及學生。

奧巴馬亦提到美國持續多周的示威，批評聯邦政府派遣執法人員到各地，以催淚氣體及警棍對待和平示威者，並目睹警員以膝壓美國黑人，他呼籲民眾在這個國家最黑暗的時刻中保持警覺。

喪禮結束後，劉易斯的靈柩移送到市內的墓園下葬。