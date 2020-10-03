【特朗普確診】競選團隊顧問：美國總統呼吸困難　形容情況嚴重

綜合美國《衛報》及美國有線新聞網絡（CNN）10月3日的報道，有消息人士稱美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之後，感覺非常疲倦，有些呼吸困難的狀況。

白宮官員雖稱總統情況良好，但一位匿名的競選團隊顧問向CNN說，總統非常疲倦，以及有一些呼吸困難的情況。這位消息人士說：「這是嚴重的。」

外界需要留意的是，這只是單一一個匿名消息人士的說法，暫時未有另一個消息可供對照，故一切仍有待觀察。

▼引述匿名消息在Twitter發文的阿科斯塔（Jim Acosta）是CNN駐華盛頓首席記者。

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine. — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020

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▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的問片，請點擊放大觀看：