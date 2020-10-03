【特朗普確診】競選團隊顧問：美國總統呼吸困難　形容情況嚴重

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綜合美國《衛報》及美國有線新聞網絡（CNN）10月3日的報道，有消息人士稱美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之後，感覺非常疲倦，有些呼吸困難的狀況。

白宮官員雖稱總統情況良好，但一位匿名的競選團隊顧問向CNN說，總統非常疲倦，以及有一些呼吸困難的情況。這位消息人士說：「這是嚴重的。」

外界需要留意的是，這只是單一一個匿名消息人士的說法，暫時未有另一個消息可供對照，故一切仍有待觀察。

▼引述匿名消息在Twitter發文的阿科斯塔（Jim Acosta）是CNN駐華盛頓首席記者。

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▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的問片，請點擊放大觀看：

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