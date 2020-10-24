選民更關注經濟　特朗普反華姿態算盤未必打得響

美國總統特朗普（Donald Trump）在美國大選2020選戰倒數階段猛打抗中牌，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創經濟，促使選民更看重國內民生的政策措施，抗中策略未必能撼動選情。

特朗普2016年首度角逐白宮大位時對北京不留情面，痛批中國操縱匯率和以不公平貿易奪走美國大量就業機會。來到美國大選2020，美國淪為全球疫情最嚴重國家後，特朗普不斷以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，同時強硬對抗中國。

特朗普競選陣營近期拋出民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）涉及烏克蘭與中國的醜聞，正好讓猛打反華牌的特朗普找到攻擊的機會。特朗普在造勢場合高呼「拜登若勝選，中國就贏了」，能否成功催出選票，助他翻轉全美民調落後拜登的劣勢，視乎選民有多重視選戰中的外交議題。

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全美經濟因疫情深陷困境之際，華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）8月13日公布的民意調查結果顯示，經濟在12項議題中最受選民重視。回答經濟「非常重要」的比例達79%，而外交政策則排第6，僅57%受訪選民回答「非常重要」。

民調顯示，中國並非左右美國選民投票意向的關鍵因素，選民更關注經濟、醫療、疫情和暴力罪案等議題。