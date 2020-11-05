美國大選2020｜拜登失落佛羅里達州　網民大罵：「佛州去死吧」

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump，川普）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）的選戰進入點票階段，網民對等待賽果公布表態不一。特朗普已拿下佛羅里達州（Florida），但有網民11月4日推文罵道「佛羅里達去死吧」和「F*ck佛羅里達」。

拜登在關鍵州份威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）有反超前跡象

↓想感受美國大選2020投票日濃厚氣氛，請點擊放大觀看：

Twitter用戶莫奈（Its Mona!）表示：「如果拜登成功奪取威斯康星州，我們將拿我們的錢到該州旅遊。女孩們到威斯康星州旅行吧，走吧！他媽的佛羅里達！」

莫奈隨後又發布一條內容相似的推文，不過把威斯康星州換成密歇根州，還稱：「來吧密歇根州，佛羅里達去死吧」。

用戶Alyssa Limperis稱：「2016年投票時，我有很多願望！2020年投票時，希望我們不會死」。

有網民用海綿寶寶的動畫來形容自己等待大選結果的模樣。

用戶The Oatmeal附上搞怪圖片，並稱：「美國，你做到了」。

Twitter帳戶🍩MFW🍩發布一張圖片，內容為地球寫給美國的一封信，內文稱：「親愛的美國，祝你在今天的智商測試中好運，（對你有）很多愛，地球上」。

用戶奧多尼（Odonis）稱：「他們將會說服你去投票，但無法說服警察停止殺死黑人」。美國2020年發生非裔漢弗洛伊德（George Floyd）遭警膝壓頸致死，布萊克（Jacob Blake Jr）遭警察從背後擊中多槍重傷，以及黑人女子泰勒（Breonna Taylor）在家中遭警員擊斃事件，引發全美多地爆發示威。

網民巴諾特（Varun Bhanot）表示：「美國大選一直很有趣，但（說到有趣）沒什麼比英國大選更勝一籌。」

巴諾特附上一張英國首相約翰遜（Boris Johnson）2019年參與選舉時與競爭對手的合照。他其中一名對手裝扮成《芝麻街》角色Elmo，另外還有候選人將垃圾桶放上頭。

美國大選2020｜Fb再惹議 　網民出Po有Eric Ciaramella會被封殺
拜登玩《動森》當島主把政治帶入遊戲？　網民想檢舉但原來難成功
疑遭女兒威脅脫離關係「特粉」辭職　「勝利者」開心宣告暫別網民
特朗普貼「黑人抬棺舞」嘲拜登失言　網民：太囂張但我喜歡
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。