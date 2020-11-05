美國大選2020｜拜登失落佛羅里達州　網民大罵：「佛州去死吧」

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump，川普）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）的選戰進入點票階段，網民對等待賽果公布表態不一。特朗普已拿下佛羅里達州（Florida），但有網民11月4日推文罵道「佛羅里達去死吧」和「F*ck佛羅里達」。

拜登在關鍵州份威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）有反超前跡象。

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Twitter用戶莫奈（Its Mona!）表示：「如果拜登成功奪取威斯康星州，我們將拿我們的錢到該州旅遊。女孩們到威斯康星州旅行吧，走吧！他媽的佛羅里達！」

莫奈隨後又發布一條內容相似的推文，不過把威斯康星州換成密歇根州，還稱：「來吧密歇根州，佛羅里達去死吧」。

We are also Taking our tourist money to Visit MICHIGAN if and when they pull this off for us. Come on Michigan #Election2020

Its fck Florida for life. https://t.co/fMLNoFvXnN pic.twitter.com/igsZd4wCQL — Its Mona! (@MonaMelanated) November 4, 2020

用戶Alyssa Limperis稱：「2016年投票時，我有很多願望！2020年投票時，希望我們不會死」。

Voting in 2016: I have so much HOPE!!



Voting in 2020: I hope we don’t die — Alyssa Limperis (@alyssalimp) November 3, 2020

有網民用海綿寶寶的動畫來形容自己等待大選結果的模樣。

用戶The Oatmeal附上搞怪圖片，並稱：「美國，你做到了」。

america, you got this pic.twitter.com/j5WC5iZLG4 — The Oatmeal (@Oatmeal) November 3, 2020

Twitter帳戶🍩MFW🍩發布一張圖片，內容為地球寫給美國的一封信，內文稱：「親愛的美國，祝你在今天的智商測試中好運，（對你有）很多愛，地球上」。

This meme encapsulates everything that’s repeatedly running through my head today ... #ElectionDay pic.twitter.com/RfvuBmoUmZ — 🍩 MFW 🍩 (@MFWitches) November 4, 2020

用戶奧多尼（Odonis）稱：「他們將會說服你去投票，但無法說服警察停止殺死黑人」。美國2020年發生非裔漢弗洛伊德（George Floyd）遭警膝壓頸致死，布萊克（Jacob Blake Jr）遭警察從背後擊中多槍重傷，以及黑人女子泰勒（Breonna Taylor）在家中遭警員擊斃事件，引發全美多地爆發示威。

They”lll convince you to #vote but can’t convince the #cops to stop killing black ppl pic.twitter.com/rzg9hIHnvo — Odonis 🇯🇲 (@didi_west) November 4, 2020

網民巴諾特（Varun Bhanot）表示：「美國大選一直很有趣，但（說到有趣）沒什麼比英國大選更勝一籌。」

The #USElection has been fun and all but nothing beats a UK election. pic.twitter.com/dG3NahzjoY — Varun Bhanot (@varunbhanot) November 3, 2020

巴諾特附上一張英國首相約翰遜（Boris Johnson）2019年參與選舉時與競爭對手的合照。他其中一名對手裝扮成《芝麻街》角色Elmo，另外還有候選人將垃圾桶放上頭。