美國大選2020｜總統不認輸？美卿：將平穩過渡至第2屆特朗普政府

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）在美國時間11月10稱美國現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗是令人尷尬的事，並說沒什麼能在特朗普任期屆滿後阻止權力過渡進行。特朗普政府在美國時間11月10日終於出現第一把拒絕交出權力的聲音，那就是美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。他當天還說，將會平穩過渡至第二屆特朗普政府。

美國務院11月10下午舉行記者會上，蓬佩奧對記者的回應相當耐人尋味，他除了間接確認總統特朗普不會承認落敗，他甚至錯誤地——但也有可能是開玩笑的說特朗普已擊敗拜登。

有記者問國務院是否與拜登的過渡小組進行接觸。蓬佩奧未有回應這問題。

他說：「我們已準備好，全世界都在看正在發生什麼事。」他說：「我們在點算選票，當這個過程完結以及選舉人被選出，將會有一個憲法已很清楚地闡明的過程出現。全世界應對那個過渡過程有信心。那是個確保國務院今時今日在發揮作用、取得成功所必需、以及在1月20日就任的總統取得成功所必需的過渡。」

當記者繼續追問他和國務院是否準備向拜登及團隊進行權力過渡，蓬佩奧顯得喪氣以及愈發不耐煩。他並說看不到這選舉已完結。他亦指點算每一張合法選票的重要性。

「堅持只點算合法選票」是特朗普以及他那一方陣營的立場。他們認為郵遞投票不是合法選票，遲過11月3日抵達點算場所的也不是合法選票。

他向追問的記者說：「這是荒謬的（他所指的是國務院跟拜登就權力過渡接觸）。而你知這是荒謬的。而你因為它是荒謬而去問這個問題。你問了一個荒謬的問題。這個部門非常重視確保世界各地的選舉安全、有保障、自由和公正。」

他說：「我們有時會在一個特定的選舉中面對不確定的情況。我們會去揭露事實，我們努力去發現，以了解實際上結果、那些已反映民眾意願的決定。」

他說，「我們想每一張選票，都如我們所預期在美國每一張選票都會被點算一般。這是完全恰當的。美國有一個深刻寫在憲法中的選舉制度，而我們將會確保我們做得對。」

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蓬佩奧的評論，惹來民主黨議員的批評。

民主黨眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）在美國時間10日於Twitter推文稱，蓬佩奧正在不理會美國公平公正的選舉結果。這是危險及可恥的。

她說，蓬佩奧正在損害美國的全球領導地位，並損害美國長期以來致力在全球範圍內促進民主的承諾的有效性。

Secretary Pompeo is dismissing the results of our own nation’s fair & free elections.



This is shameful and dangerous. Secretary Pompeo is imperiling our country’s global leadership, and the validity of America’s long-held commitment to promoting democracy the world over. https://t.co/pwqEABgnO3 — Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) November 10, 2020

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）也在Twitter上發聲批評蓬佩奧。她說：「這不僅是妄想，也是危險的。權力的和平過渡是我們民主的基石。拜登已贏得這次選舉，這屆政府需要接受結果，讓他開始工作。」

This isn’t just delusional—it’s dangerous. The peaceful transition of power is a cornerstone of our democracy. @JoeBiden won this election, and this administration needs to accept the results and let him get to work. https://t.co/fhF2yciJ6w — Elizabeth Warren (@ewarren) November 10, 2020

雖然美國媒體已經於11月7日宣布拜登獲得了超270張選舉人票，贏得了大選。但是特朗普拒絕承認敗選，指控存在選舉欺詐行為，並認為郵寄選票不合法，民主黨通過郵寄選票竊取了選舉。特朗普陣營還在一些州發起法律訴訟，試圖推翻選舉結果。

《華盛頓郵報》11月9日報道，由特朗普政府任命的美國總務管理局（General Services Administration，GSA）的官員目前拒絕簽署允許拜登過渡團隊於本周正式開始工作的信函，美國總統權力過渡可能因此延期。

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