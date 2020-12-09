美國財政部公布新反貪腐制裁　包括「崩牙駒」及其3個有聯繫組織

美國財政部12月8日公布新一輪制裁，包括制裁澳門江湖猛人「崩牙駒」（原名尹國駒）及3個與其有關的企業或組織。美方稱，該輪制裁是為了針對參與貪腐活動的個人與他們橫跨非洲、亞洲多個國家的網絡。

據美國財政部所指，這輪制裁是依據《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act）推行。名單顯示，新受制裁對象有3名個人，包括尹國駒（Wan Kuok Koi），美方並將其稱為 Broken Tooth。另外兩名個人為1名吉爾吉斯（Kyrgyzstan）人及1名利比里亞（Liberia）人。

↓有關江湖猛人「崩牙駒」的圖片↓

美國財政部的聲明指「崩牙駒」為中共政協成員，也是三合會組織「14K」頭目，為其中一個在全球最大的中國有組織犯罪集團，從事販毒、非法賭博、詐騙、人口販運等一系列不法活動。美方又指，14K在西太平洋島嶼國家帛琉（Palau）也從事類似違法活動。

制裁名單上也有3間受制裁企業或組織，包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會，美方稱，它們由「崩牙駒」擁有或控制，例如「崩牙駒」2018年在柬埔寨成立世界洪門歷史文化協會總部。