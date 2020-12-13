英媒：中共黨員被指滲透英國使館與企業　議員將提緊急質詢

英國一份小報12月12日報道，有忠心的中國共產黨黨員在英國領事館、大學以及包括阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）、汽車企業勞斯萊斯（Rolls Royce）及滙豐控股（HSBC）等英國頂尖企業工作。有30議員稱會在國會下議院提出緊急質詢。

《星期日郵報》（Mail on Sunday）12日報道，一個資料庫中的195萬名登記中國共產黨員的數據庫外泄，顯示他們在與國防有關的公司、銀行及大型製藥公司等工作。惟報道亦稱，未有證據顯示任何一個在黨員名單上的人曾為中國做間諜工作，很多人只是為了改善職業前景才註冊。

中英關係：圖為2014年10月27日，中國北京天安門前有中國軍人站崗。（Getty）

該報稱，有一組合計30名的國會議員稱會在下議院提出緊急質詢。

英國外交部11日強調，他們有「健全的程序」去保障資訊安全以及調查在英國駐外機構任職的職員。報道稱，外交部已注意到他們有聘用中國共產黨員。但一名白廳情報消息人士指，揭露的消息的確提出了安全問題。

中國外部部發言人華春瑩8日被問到有關有歐盟前外交官被指是中國間諜一事時，回應指：「類似冤假錯案很多，反映出的問題很深刻。希望有關方面明辨是非，不要被某些勢力脅迫、帶節奏，堅持以事實為依據，維護公道和正義。」