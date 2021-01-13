美國機密文件提前公開　倡加速印度崛起對抗中國

印度媒體報道，一份美國國家安全委員會（NSC）於2017年制定的戰略文件在1月12日被媒體公開，顯示美國在中印於2020年爆發邊境衝突前，美方就計劃在邊境的議題上，會支持印度對抗中國。

文件顯示，美國強調其在印度太平洋戰略中關注印度的發展，建立美印牢固的防務聯繫和提供外交、軍事及情報支持來幫助解決與中國的邊界爭端，並加速印度崛起。

2018年初，美國總統特朗普（Donald Trump）批准這份由NSC在2017年制定的戰略。這份長達10頁的文件指出，美國的印太戰略需要與澳洲、印度和日本持續保持一致。

美國現任總統特朗普不斷呼籲盟友聯合對抗中國，並在離任前對中國接連採取強硬措施。圖為2021年1月12日，特朗普在任期結束幾天前赴美墨邊境牆附近舉行演講，並在演講結束後準備離開。（AP）

《印度斯坦時報》報道指出，美國在過去3年簽署了3份關鍵的防務協議，而每一份協議都在「2+2」部長級會議上達成。即將離任的美國駐印度大使傑斯特（Kenneth Juster）在最近的吿別演說中特別提到這些協議，並表示美國「非常支持」印中邊界對峙。

美國太平洋空軍負責人威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）在2020年12月證實，美國持續與印度盡可能共享軍事情報，特別是在印度和中國東北邊境的軍事動態。他也指出，由於中印局勢之間的緊張關係在近幾個月有所增加，美國軍方將持續幫助印度密切關注中國軍隊。

這份機密文件比正常情況提前30年解密。報道引述專家表示，此舉是為了表明在華盛頓政府更迭之際，美國對印太地區的政策將保持連續性。