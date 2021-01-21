一分鐘看世界｜拜登就職首日、特朗普Last Day、WhatsApp踢鐵板

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

今天是1月21日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登就職典禮

美國新總統拜登（Joe Biden）1月20日就職，美國多間媒體報道，他會在首天簽署多項行政命令，如令美國重返世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定，這會推翻總統特朗普（Donald Trump）的多項政策。而特朗普則在外交上被指為拜登埋下了一大堆「地雷」……（點擊了解更多）

拜登就職典禮：圖為拜登1月20日在華盛頓國會大樓宣誓成為美國第46任總統。（Reuters）

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+ 8 + 8 + 8

特朗普卸任

特朗普破傳統沒有出席新總統的就職典禮，他當天早上8時就離開白宮，到安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行告別儀式。在他總統任期的最後一天中，他向143人給予特赦或減刑，包括剛被中國制裁、他的前幕僚班農……（點擊了解更多）

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+ 7 + 7 + 7

WhatsApp踢鐵板

即時通訊應用程式WhatsApp將要求用戶同意將帳戶資料與Facebook共享後，在多個國家遭圍攻，印度電子和信息技術部致函WhatsApp主管卡思卡特（Will Cathcart），要求公司撤銷新隱私政策。土耳其亦就數據私隱問題對Facebook及WhatsApp展開反壟斷調查，分析指土耳其與巨企的交手，逐漸由初期的國內政治維穩需求，發展出對數據治理的新層次……（點擊了解更多）

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新冠肺炎疫情

世界衛生組織（WHO）1月20日公布，在英國發現的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株已傳播至最少60個國家。津巴布韋同日公布，外交部長莫約（Sibusiso Moyo）在感染新冠肺炎後死亡。日本厚生勞動省19日稱，一艘從香港前往神戶港的貨船上，有10名男子集體感染新冠肺炎。印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的新型冠疫苗會在20日起開始出口至其他國家......（點擊了解更多）

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