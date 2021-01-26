普京豪宅俄羅斯網上熱爆　走進相當於摩納哥39倍的「王宮」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-26 17:42

俄羅斯爆發大規模反政府示威，示威者要求當局釋放反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。但引發這場示威的，還有近日爆出的「普京宮殿」事件，指控普京利用大量納稅人的錢，建設一個秘密的豪華宮殿。《泰晤士報》報道，豪宅佔地甚廣，為西歐小國摩納哥（Monaco）39倍。

圖為納瓦爾尼利用空中無人機拍攝的照片，這建築物被指是一個露天劇場。（Youtube截圖）

在納瓦爾尼回國被捕後，納瓦爾尼的反貪基金會（FBK）1月19日公布其調查結果，在Youtube上載一段長達2小時的影片。這段片介紹被稱為「普京宮殿」（Putin Palace）的神秘別墅，其內部建築、如何興建、資金來源等，納瓦爾尼在片中表示，這是「史上最大貪污」。

「普京宮殿」這個說法並非「新聞」，正如普京否認他是這別墅主人時稱，是納瓦爾尼用已有10年歷史的謠言去將俄羅斯人「洗腦」。

根據影片的介紹，這幢別墅位於格連吉克（Gelendzhik）的黑海沿岸，佔地1.8萬平方公尺。內裏有賭場、舞廳、歌舞劇院、溫室種植園、教堂、露天劇院、曲棍球場、直升機坪、私人海灘和碼頭等等，應有盡有。

▼ 別墅內的3D復原圖，所有圖片可按圖放大

事實這個宮殿似的豪華別墅不是首次曝光。早在2012年時便有報道指出該別墅是普京的好友為其建造，造價超過10億美元；在2014年又有調查發現指總統普京的富豪好友向一家據稱建築別墅的公司非法輸送資金。

直到近日，普京宮殿的話題再次浮出水面，納瓦爾尼這次利用了無人機在別墅做了一次更完整的俯瞰，並指出這個在普京任期早年便開始建造的別墅，資金來源是石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯國家石油管道運輸公司（Transneft），這兩家集團的負責人均是普京的親信。

影片曝光後立刻成為俄羅斯線上的熱搜，影片上載後短短兩天4000萬的點擊率，截至26日點擊已超過9000萬次。

克里姆林宮再次否認普京宮殿的指控，普京表示這些所謂的剪輯和片段「無聊」，並稱這間別墅與他或他的親屬無關。