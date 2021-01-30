BNO Visa｜媒體評論英國對香港人開門　英記者暗指約翰遜不自量力

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-01-30 20:54

英國政府1月29日宣布香港的英國公民（海外）護照（BNO）持有人提供簽證計劃，中國外交部發言人趙立堅同日稱「中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明。」有英國記在俄媒撰文，稱英國本身已有問題，無力對港人開放國門，呼籲首相約翰遜盡快檢視整個計劃。

BNO：圖為2016年1月13日，位於美國紐約市的半島電視台辦公室。（Getty）

半島電視台：北京已思考良久

半島電視台（Al Jazeera）1月29日指，該台的余姓記者（Katrina Yu，音譯）表示，對很多人來說，中國不再承認英國國民（海外）護照（BNO）的決定並不令人意外。

她稱：「北京已就此舉動仔細思考好幾個月，這與國家安全法有關……它令任何分裂主義或任何顛覆政府的行為變成非法。」

BNO：圖為2019年12月6日，俄羅斯莫斯科今日俄羅斯辦公室內的標誌。（Getty）

今日俄羅斯：英國嘩眾取寵

英國記者威爾遜（Damian Wilson）5日在今日俄羅斯（RT）發表評論文章，題目是〈香港人，抱歉……衰弱英國不適合打開國門，並必須就倉促地給予（港人）公民身份一事重新考慮〉（Sorry Hong Kongers... broken Britain is in no fit state to open its doors and must rethink rash offer of citizenship）。

他寫道，「你得想想為何政府等了23年才提供這個提議，我敢說這很大程度上是政治上嘩眾取寵的行為？」

此外他指出，首相約翰遜（Boris Johnson）認為自己這麼做會令他看來更高尚及勇敗，但這些或會快速分解，當不滿的移民們發現他們沒有工作、沒有地方棲身、沒有家人在旁，以及置身被災難性地應對的全球疫情大流行之中。

他稱整個計劃須緊急進行鑒別分類，否則便會太遲。

BNO：圖為2007年10月18日，英國倫敦英國廣播公司電視中心入口的標誌。（Getty）

BBC：中國會有更多行動？

英國廣播公司（BBC）外交記者蘭代爾（James Landale）29日分析，北京不喜歡英國令BNO持有人更易在英國定居，中方保證會報復，因此拒絕承認BNO。

他指有報道稱，BNO持有人可被禁止擔任公職，又提出他們的投票權會否被限制、中方會否實施更多措施來令他們更難離港等疑問。

他稱英方有決心履行它眼中的道德責任，保護BNO持有人。而中國政府是有決心防止香港出現具破壞性的移民潮。

BNO：圖為美聯社發布日期為1月29日，英國國民（海外）護照（右）及香港特別行政區護照（左）的設計圖片。（AP）

《經濟學人》：中方最在意錢

《經濟學人》周刊30日發表以〈香港人想要英國公民身份，但害怕中國的報復〉（4.Hong Kongers eye British citizenship but fear retaliation from China）為題的文章。文中指，中英之間有關BNO擴權的爭吵，標誌着兩國關係的進一步惡化。

文章提及，民眾或不是中方關注的重點。美國銀行（Bank of America）估計，移民離港的人於2021年可能會導致多達2,800億港元的資金外流。對於將效忠中國的人引入香港，中方或不會反對，但它不會想對數以10億計的金錢說再見。

BNO：圖為1月27日，美國共和黨參議員克魯茲在國會發言。（AP）

《華爾街日報》：香港或成令人逃不出的地方

《華爾街日報》29日的社論文章以〈香港的逃走路線〉（Hong Kong’s Escape Routes）為題。文中稱，中方的訊息清晰：香港或會變成一個令人逃不出的地方。

內文稱美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）2020年12月阻止立法，令香港人較易在美國獲得難民身份或獲得臨時被保護地位。文中稱克魯茲此舉可恥。

文章指美國總統拜登（Joe Biden）政府有機會透過跟隨英國優秀例子，在自由事業上做得更好。

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