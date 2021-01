BNO Visa｜媒體評論英國對香港人開門　英記者暗指約翰遜不自量力

撰文: 李秀坤 最後更新日期: 2021-01-30 20:54

英國政府1月29日宣布香港的英國公民(海外)護照(BNO)持有人提供簽證計劃,中國外交部發言人趙立堅同日稱「中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明。」有英國記在俄媒撰文,稱英國本身已有問題,無力對港人開放國門,呼籲首相約翰遜盡快檢視整個計劃。

BNO:圖為2016年1月13日,位於美國紐約市的半島電視台辦公室。(Getty)

半島電視台:北京已思考良久

半島電視台(Al Jazeera)1月29日指,該台的余姓記者(Katrina Yu,音譯)表示,對很多人來說,中國不再承認英國國民(海外)護照(BNO)的決定並不令人意外。

她稱:「北京已就此舉動仔細思考好幾個月,這與國家安全法有關……它令任何分裂主義或任何顛覆政府的行為變成非法。」

BNO:圖為2019年12月6日,俄羅斯莫斯科今日俄羅斯辦公室內的標誌。(Getty)

今日俄羅斯:英國嘩眾取寵

英國記者威爾遜(Damian Wilson)5日在今日俄羅斯(RT)發表評論文章,題目是〈香港人,抱歉……衰弱英國不適合打開國門,並必須就倉促地給予(港人)公民身份一事重新考慮〉(Sorry Hong Kongers... broken Britain is in no fit state to open its doors and must rethink rash offer of citizenship)。

他寫道,「你得想想為何政府等了23年才提供這個提議,我敢說這很大程度上是政治上嘩眾取寵的行為?」

此外他指出,首相約翰遜(Boris Johnson)認為自己這麼做會令他看來更高尚及勇敗,但這些或會快速分解,當不滿的移民們發現他們沒有工作、沒有地方棲身、沒有家人在旁,以及置身被災難性地應對的全球疫情大流行之中。

他稱整個計劃須緊急進行鑒別分類,否則便會太遲。

BNO:圖為2007年10月18日,英國倫敦英國廣播公司電視中心入口的標誌。(Getty)

BBC:中國會有更多行動?

英國廣播公司(BBC)外交記者蘭代爾(James Landale)29日分析,北京不喜歡英國令BNO持有人更易在英國定居,中方保證會報復,因此拒絕承認BNO。

他指有報道稱,BNO持有人可被禁止擔任公職,又提出他們的投票權會否被限制、中方會否實施更多措施來令他們更難離港等疑問。

他稱英方有決心履行它眼中的道德責任,保護BNO持有人。而中國政府是有決心防止香港出現具破壞性的移民潮。

BNO:圖為美聯社發布日期為1月29日,英國國民(海外)護照(右)及香港特別行政區護照(左)的設計圖片。(AP)

《經濟學人》:中方最在意錢

《經濟學人》周刊30日發表以〈香港人想要英國公民身份,但害怕中國的報復〉(4.Hong Kongers eye British citizenship but fear retaliation from China)為題的文章。文中指,中英之間有關BNO擴權的爭吵,標誌着兩國關係的進一步惡化。

文章提及,民眾或不是中方關注的重點。美國銀行(Bank of America)估計,移民離港的人於2021年可能會導致多達2,800億港元的資金外流。對於將效忠中國的人引入香港,中方或不會反對,但它不會想對數以10億計的金錢說再見。

BNO:圖為1月27日,美國共和黨參議員克魯茲在國會發言。(AP)

《華爾街日報》:香港或成令人逃不出的地方

《華爾街日報》29日的社論文章以〈香港的逃走路線〉(Hong Kong’s Escape Routes)為題。文中稱,中方的訊息清晰:香港或會變成一個令人逃不出的地方。

內文稱美國共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)2020年12月阻止立法,令香港人較易在美國獲得難民身份或獲得臨時被保護地位。文中稱克魯茲此舉可恥。

文章指美國總統拜登(Joe Biden)政府有機會透過跟隨英國優秀例子,在自由事業上做得更好。

