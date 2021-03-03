懶人包｜一文看清新冠疫苗副作用　接種第2針後或出現更強反應

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-03 17:07

全球多國已大規模啟動接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗計劃，隨着本港的接種計劃也展開，更多人關心疫苗副作用的問題。很多人會擔憂接種疫苗後，會出現副作用。事實上，疫苗副作用是常見且正常的事，而接種第二劑疫苗後會出現更強的副作用，同屬正常。

為何會有副作用？

在接種疫苗後出現適度副作用屬於常見且正常的事，所謂副作用，是人體服食藥物或注射疫苗後，產生的一種反應。所有藥物都有其用藥目的，用以治療疾病或紓緩疾病的不適，但由於過程會產生額外反應，因此又稱為副作用。

接種疫苗的手臂之所以出現紅腫疼痛，或是發炎發燒等跡象，都是免疫反應所致，也就是人體的自然防禦機制造成的現象。

據紐約斯托斯布魯克兒童醫院（Stony Brook Children Hospital）兒科傳染病主管納赫曼（Sharon Nachman）指，副作用通常都十分溫和，且可在48小時內消失。

圖為2月4日，西班牙一個接種中心，醫護人員正在準備疫苗。（Reuters）

三款疫苗的常見副作用

根據香港政府網站，科興疫苗的「十分常見副作用」（比例大於10%）為接種部分疼痛、頭痛、疲乏，而「常見副作用」則為注射部位腫脹、痕癢、紅斑或硬結，出現肌肉痛、噁心、腹瀉等等。

香港政府就科興疫苗常見副作用所製作的圖表（香港政府網站截圖）

輝瑞疫苗（又稱復必泰疫苗）的「非常常見副作用」為注射部分疼痛或腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、寒顫及發燒，另外「常見副作用」為注射部分發紅、噁心。

至於阿斯利康疫苗，根據英國政府網站，「十分常見副作用」包括打針位置疼痛、發癢或瘀傷、整體感覺不適、疲倦、發冷、頭痛、想嘔吐、關節痛或肌肉痛，「較常見副作用」則為打針位置腫脹及變紅、發燒、嘔吐或腹瀉，以及與感冒類似的症狀如喉嚨痛、咳嗽等。

接種第二針後或出現更強副作用

美國多間媒體如霍士新聞、美國廣播公司（ABC）在2月開始報道，不少人在接種第二針疫苗後，發現出現比第一針後更強烈的副作用。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）2月中公開的新數據，以輝瑞疫苗來說，接種者施打第二針後更常見出現副作用，其中出現發燒、發冷的比例，較第一針高出4倍。

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專家認為屬正常

美國梅奧診所疫苗研究組總監波倫（Greg Poland）解釋，第一針疫苗是教授身體如何判別新冠病毒是敵人，然後到了第二針，則是再「放大」所教授的知識，他稱「當你接種第一針，把它視為試練劑，訓練你的身體去判別看似新冠病毒的外來敵人...... 然後你再打第二針，你的免疫系統就會大喊，可以了，外來入侵者來了，就在這裏！殺死它！」

因此，第二針的疫苗會因免疫系統出現強烈反應，而引發較大的副作用。但因為疫苗沒有毒，也沒有真正的病毒入侵人體，在絕大部分情況下副作用都會很快自然消退。疫苗的反應是可以預期的，且在不同人身上會有差異。

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接種疫苗後的一些嚴重事件

多國展開疫苗計劃後，也有出現部分民眾接種後出現嚴重症狀的事件，例如在美國與以色列有部分民眾在接種輝瑞疫苗後面癱、英國有部分接種者嚴重過敏等。

香港出現有民眾在接種科興疫苗後死亡的個案後，引來港人廣泛關注，目前世界各地也有類似接種新冠疫苗後死亡的事件，不少地方正在調查是否與疫苗有關，包括日本、韓國、美國等地。

挪威早前錄得33宗長者接種首劑輝瑞疫苗後死亡的個案，當地政府1月18日指，在經過詳細分析後，所有死者都是高齡、虛弱及患有嚴重疾病，認為疫苗與死亡個案無直接關係。