梅根哈里專訪｜英女王對情況感憂慮　查理斯公開現身沒表態

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-10 02:16

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問3月7日公開，大爆英國王室內幕。相隔兩天後，哈里父親、王儲查理斯（Prince Charles）首度現身公開場合時，沒有談及訪問一事。而女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則對哈里一家所遇到的情況感到憂慮。

英國廣播公司（BBC）的王室記者雷爾夫（Daniela Relph）9日指，王室高層正舉行危機會議，討論訪問內容，但白金漢宮（Buckingham Palace）不會急於作出回應。《泰晤士報》（The Times）同日報道指，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）需要更多時間，因此王室延遲發表聲明，而有關報道並沒有引述消息人士證實。

梅根哈里的訪問公開後，英國各大報章3月9日的頭條內容。（AP）

王室傳記作者萊文（Angela Levin）則認為，伊利沙伯二世一直恪守「不投訴、不解釋」的座右銘，而且王室在這個時候表態或會有情況火上加油之顧慮。可是在訊息萬變和社交平台流行的2021年，女王及王室最終都無法繼續「沈默是金」。

白金漢宮之後發表聲明，指整個王室對哈里王子一家在過去數年所遇到的困難感到憂慮，女王表示，尤其是涉及種族的問題更令人擔憂，即使大家的記憶不同，但都會認真處理，並會私下解決，強調王室仍然非常愛戴哈里一家。

查理斯同日現身倫敦一間改裝為臨時新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗接種中心的教堂，視察民眾接種疫苗的情況。期間並沒有提及兒子的訪問內容，有接種人士指出，王儲更關心疫苗成效和大家接種後的狀況。