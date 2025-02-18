中方聯合國代表：冀各方通過談判解決俄烏問題　歐洲需參與和談

中國常駐聯合國代表傅聰2月17日在安理會審議烏克蘭問題時表示，中方希望各方通過談判解決俄烏問題危機，並樂見一切致力於烏克蘭和平的努力，同時中方也期待所有當事方都能參與到和談進程中來，認為歐洲有必要為和平發揮作用。



傅聰說，對於世界上的爭端和衝突，中國一貫主張根據聯合國憲章規定通過對話協商，以和平方式解決，在俄烏衝突問題上也一樣。中方希望各方通過談判共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲大陸的長治久安。

外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長瑟比加。（外交部/新華社）

他還表示，當前烏克蘭問題即將迎來談判解決的關鍵時刻。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。同時中方也期待所有當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用。