庫克群島數百人上街 抗議政府與中國簽訂不透明協議
撰文：莊勁菲
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位於南太平洋、與新西蘭有「自由聯合」關係的庫克群島（Cook Islands）公布文件顯示，與中國達成的戰略合作夥伴協議不包括安全關係，涵蓋深海採礦、教育獎學金等領域。2月18日，數百名庫克群島居民走上街頭，抗議當地政府協商不透明。
據新西蘭廣播電台報道，由反對黨領導的約400名抗議者周二聚集在庫克群島首都阿瓦魯阿（Avarua）市外，抗議政府與中國、而不是和新西蘭政府保持聯繫 。
《衛報》報道，太平洋一些島國最近3年來受到中國逐漸擴大的影響，紛紛和北京簽署國防、貿易和金融協議，引起西方注意。
在被批評決策過程不透明度、遭到新西蘭政府呼籲公開和中國簽訂的協議細節後，庫克群島政府公布有關內容。
上周，庫克群島總理布朗（Mark Brown）國事訪問中國五天，與中國總理李強在哈爾濱會晤，雙方簽署全面戰略夥伴關係協議 。布朗週一回國後告訴記者，他將很快公布協議的全部細節，並表示中國將提供約400萬美元一次贈款。
庫克群島與新西蘭保持「自由聯合」關係，新西蘭政府為群島提供預算援助以及外交和國防方面的幫助；群島公民則擁有新西蘭公民身分。
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