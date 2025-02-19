巴西青少年疑進行「網絡挑戰」　注射蝴蝶殘骸混合液後死亡

巴西一名14歲巴西少年將一具蝴蝶遺體混入水中，通過針管注射進腿部後疑似中毒死亡。儘管警方尚未公布死因，但有當地媒體猜測，男孩可能是在網上看到「自殘挑戰」後效仿導致身亡。



英國《每日郵報》報道，男孩名叫莫雷拉（Davi Nunes Moreira），完成注射後他開始嘔吐，並且行走困難。一開始還騙父親自己在玩耍時受了傷，但當他病情加重，送到巴伊亞州普拉納托（Planalto）一間醫院後，莫雷拉才說出了真相。

14歲的巴西男孩莫雷拉（Davi Nunes Moreira）。（X/ @KtoUmarl）

男孩最終於2月12日去世。據悉，父親在莫雷拉的床底發現了用過的注射針頭。

巴伊亞州的維多利亞-達孔基斯塔市（Vitoria da Conquista）警方表示，還在對事件進行調查。

巴西聖保羅大學比較動物學博物館館長、蝴蝶專家杜阿爾特（Marcelo Duarte）教授表示：「蝴蝶的生物學特性複雜，其體內存在的液體對人類的毒性尚未得到深入研究。」

圖為一隻帝王蝶。這種蝴蝶的幼蟲會以夾竹桃科的馬利筋（又稱乳草）為食，這種植物有劇毒。（Getty Images）

例如，帝王蝶的幼蟲會以馬利筋（又稱乳草）為食，這種植物具有毒素，會儲存在帝王蝶體內。但有專家指出，這些毒素的劑量太少，不會對人類健康構成嚴重威脅。

事件在網上引起關注，有網民指出不少扭曲的「網絡挑戰」在病毒式地傳播，旨在教唆青少年嘗試傷害自己。這宗事件可能與其有關。