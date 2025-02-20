肯德基總部遷離老家肯塔基　網民：將變「德州炸雞」

美國百勝餐飲集團（Yum! Brands）於2月18日宣布，旗下炸雞連鎖店肯德基（Kentucky Fried Chicken，KFC）將把總部遷離發跡地、英文同名州份肯塔基（Kentucky），搬到較低稅收及有教多利商政策的德州。消息引起不少民眾討論，指Kentucky Fried Chicken將變成Texas Fried Chicken（德州炸雞）。



圖為2006年10月30日，在加州聖拉斐爾（San Rafael）拍攝的肯德基（KFC）炸雞。（Getty Images）

州長市長同表失望 稱代表當地文化

KFC同日宣布，總部將從肯塔基州的路易斯維爾（Louisville）遷至德州的普萊諾（Plano），未來6個月內將有100名員工隨總部一起搬遷，但仍會在肯塔基州保留一些業務，例如肯德基基金會（KFC Foundation）。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）發聲明稱，對百勝及KFC的決定感到失望，認為KFC創辦人也是如此。貝希爾表示，KFC的名字取自肯塔基州，並在產品銷售中推銷該州的傳統和文化。

圖為1978年2月，肯德基創始人哈倫德·山德士（Colonel Harland Sanders）在加州荷里活片場拍攝廣告。（Getty Images）

路易斯維爾市長Craig Greenberg也表達失望，稱該品牌「誕生在這裏，是肯塔基州的代名詞」。他已要求與百勝集團執行長盡快會面，努力爭取令KFC總部留在路易維爾。

百勝餐飲集團稱，相關決定為實現可持續發展，該集團將在德州設兩大總部，旗下KFC及必勝客（Pizza Hut）的總部普萊諾；Taco Bell及Habit Burger & Grill則維持在加州爾灣市（Irvine）。

圖為2004年10月4日，肯德基創始人哈倫德·山德士（Colonel Harland Sanders）位於美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）的墓地。（Getty Images）

山德士上校1932年肯塔基州開炸雞店

輿論形容，這次搬遷使KFC離開其家鄉。其創始人哈倫德·山德士（Colonel Harland Sanders），1932年在肯塔基州科爾賓市（Corbin）路邊小店賣炸雞。由於炸雞大受歡迎，山德士1936年獲時任州長Ruby Laffoon授予「上校」稱號。

外號「肯德雞爺爺」的山德士相信，特許經營能擴展生意版圖，其首家特許經營店1952年在猶他州鹽湖城開幕。目前，由11種草藥和香料製作的肯德基炸基，至少在145個國家或地區、逾30,000家門市有售。不過，該公司在1964年已售予John Y. Brown Sr. 和Jack C. Massey領導的投資者集團，之後多次易手。

圖為1950年美國一家肯德基（Kentucky Fried Chicken）門市。（Getty Images）

德州低稅政策吸引Tesla等企業落戶

受低企業稅吸引，近年已有不少企業遷至德州。2021年，富豪馬斯克（Elon Musk）便將Tesla總部從加州遷至德州；2024年再將SpaceX的註冊地從特拉華州遷至德州。