教宗方濟各離世｜神秘的選舉會議　梵蒂岡教宗如何選出？

近期健康狀況反覆的天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日離世，終年88歲。梵蒂岡教廷將須選出新教宗，截至2025年2月，方濟各任命了近80%的樞機選舉人，他們將選舉下一任教宗，這增加了他的繼任者繼續其開明派政策的可能性。



隨着方濟各離世，新任教宗的選舉程序亦已經開始。已故教宗遺體將在聖伯多祿教堂展示，供信眾瞻仰，哀悼儀式持續九天，葬禮和埋葬的日期由樞機團決定。葬禮通常在死後四至六天在聖彼得廣場舉行。方濟各曾表示，與許多前任不同，他不會被安葬在聖彼得大教堂的地下室，而是安葬在羅馬的聖母殿堂。

紅衣大主教在一場特別彌撒後，秘密會議在教宗去世後15至20天在梵蒂岡的西斯汀教堂舉行。進入教堂後，樞機選舉人每天最多投票四次，需要三分之二多數才能選出新教宗。

「教宗選舉會議」（conclave）傳統上被籠罩在神秘之中，而且方法維持了800年。這個詞本身在拉丁語中是「上鎖的房間」的意思，但選舉會議有一些它的規則和細節：

誰有資格？

候選人必須是男性且受洗過的天主教徒。儘管沒有明確的要求，但先前的每位教宗在當選之前都曾是紅衣主教（cardinal）。

紅衣主教（Cardinal）是教宗治理天主教會上主要的助手和顧問之職務，由教宗親自任命，是天主教會各級神職人員中僅次於教宗的職位，故有「教會親王」之稱。圖為2024年12月7日，教宗方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大教堂（St. Peters Basilica）任命21名新紅衣主教。（Getty）

誰投票？

教宗由120名紅衣主教選出，在前任教宗去世或辭職時，教宗參選人的年齡必須在80歲以下。截至1月22日，全球共有252位紅衣主教，其中138位符合年齡要求。

流程是怎麼樣的？

教宗選舉會議的第一天以特別彌撒（mass）開始，之後紅衣主教們列隊進入西斯汀教堂，吟誦禱文和讚美詩，祈求聖人和聖靈幫助他們選出教宗。每位紅衣主教都會將手放在一本福音書（Gospels）上，並「以最大的忠誠」發誓永不洩露選舉會議的細節。

2005年4月18日，紅衣主教們在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica ）參加教宗選舉會議開始前舉行的最後一次彌撒。（Getty）

教宗禮拜儀式的主事人，也就是在教宗任職期間負責組織宗教儀式的官員，隨後喊出「Extra omnes」，拉丁文意思為「全力以赴」。除紅衣主教外的所有人離開後，投票就可以開始。該選舉過程極為保密。據多倫多大主教區稱，如果紅衣主教洩露信息，他們將被逐出教會。並且在會議前後，教堂將被徹查是否有竊聽設備。

他們如何投票？

每位紅衣主教會在一張寫着拉丁文「我選出最高教宗」（I elect as supreme pontiff）的紙上寫下自己的選擇。接着他們將一個接一個地走近祭壇（altar），說：「我呼喚將是我審判者的基督作為我的見證人，我將在上帝面前投票給我認為應該當選的人。」

折疊好的選票放在一個圓盤上，然後放入一個橢圓形的金銀甕（urn）中。投下選票後，三名監票員會逐張打開選票，記錄選票名字並大聲唸出。紅衣主教們可以在一張被提供的紙上記錄自己得到的選票數量，但必須在投票結束時交出紙條並將其燒毀。

然後，監票人將選票總數加起來，並將最終結果寫在單獨的紙張上，該紙張保存在教宗的檔案中。當監票人讀出每個主教的名字時，他會用針在每張選票上刺穿「eligo」（拉丁語，意為「我選擇」）這個詞，然後用線把選票綁起來並打結。

最終選票會與化學物質一起放入教堂的火爐中焚燒。如果一輪投票產生了新教宗，則會產生白煙，否則為黑煙。

梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）內用於燃燒選票的火爐。（Getty）

一次選舉會議持續多久？

選舉第一天只舉行一輪投票，此後每天最多四輪投票。需要三分之二多數票才能獲勝。如果三天後仍無人當選，投票將暫停最多一天。如果再經過七輪投票仍未選出教宗，則投票將再次暫停，直到大約12天的投票結束為止。

根據前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）引入的相對較新的規則，如果33輪選舉後仍無人當選，那麼排名前兩位的紅衣主教將進行決選。與前幾輪選舉不同，這兩位候選人這時不能投票。

天主教榮休教宗本篤十六世退休後獲得「榮休教宗」頭銜，繼續身穿教宗的白色聖袍，居住在梵蒂岡教會之母修道院。（Reuters）

教宗秘密選舉會議通常持續數月，有記錄以來最長的一次是13世紀選舉格列高利十世（Gregory X）的會議，由於內鬥和外界干涉，會議從1268年11月一直持續到1271年9月。為了防止出現與他當選時同樣的混亂情況，格列高利十世頒佈了新的規則，將選舉人隔絕起來並將他們鎖在一個地方，因此就產生了「教宗選舉會議/秘密會議」（conclave）一詞。