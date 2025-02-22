美國醫保CEO槍殺案疑犯出庭　或面臨死刑控罪　數十人到場聲援

美國聯合健康（United Healthcare）集團旗下的聯合健康保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年遭槍殺案，疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）周五（2月21日）在紐約曼哈頓法院出席聽證會，他面臨最高可判處死刑的11宗控罪。



2025年2月21日，美國紐約，圖為涉嫌槍殺美國醫保公司CEO的疑犯曼吉奧出庭聆訊。（Reuters）

美國有民眾長期面臨巨額醫療賬單卻遭醫保公司拒賠付的窘境，認為曼吉奧行為出於正義，他在民間有較高聲譽，美國政府則譴責槍殺慘案。有民眾當日齊聚法庭外聲援，另有數十名支持者進入法庭，還有數十人在廳外走廊，一度堵塞門內外通道。

曼吉奧一直否認11宗包括謀殺罪與恐怖主義等控罪，其代表律師Karen Agnifilo表示，負責該案件的檢察官正在考慮是否判處死刑，而案件的審理進度緩慢，料還會變得更複雜。

2025年2月21日，美國紐約，圖為有民眾在法庭外聲援涉嫌槍殺美國醫保公司CEO的疑犯曼吉奧。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）20日宣布恢復死刑，目前未知會否對此案造成影響。曼吉奧還在聆訊前收到一筆1.1萬美元捐款，匿名捐款人稱，此舉是擔心他受到死刑合法化的威脅。