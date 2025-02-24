馬斯克SpaceX主導地位遇挑戰？　「中國版星鏈」奮起直追

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX推出的星鏈（Starlink），在高速衛星網絡領域的主導地位正面臨愈發嚴峻的挑戰，包括來自中國企業垣信衛星（SpaceSail）和亞馬遜（Amazon）衛星網絡Project Kuiper的競爭。



據路透社，自2020年以來，星鏈向低軌道發射的衛星數量超過所有競爭對手的總和。但馬斯克在太空領域的主導地位正面臨競爭對手的挑戰。中國企業垣信衛星2024年11月簽署進入巴西的協議，並正在與30多個國家進行洽談。

中國去年發射創紀錄的263顆低軌道衛星，且已宣布計劃今年將部署648顆低軌道衛星，到2030年部署多達1.5萬顆。天體物理學家Jonathan McDowell表示，星鏈目前擁有約7000顆衛星，並設定在2030年結束前運營4.2萬顆衛星的目標。

2025年1月10日，SpaceX的Falcon 9火箭裝着星鏈衛星在佛羅里達州發射。（Reuters）

去年8月6日，垣信衛星就按計劃進行首批「千帆星座」第一代衛星（GEN1衛星）發射，將18顆衛星送入地球低空軌道，標誌着中國首次進軍國際衛星寬頻市場。中國還計劃投資於可搭載多顆衛星的火箭。