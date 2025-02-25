AI日益取代人手 星展銀行宣布未來3年裁4千人
撰文：張涵語
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新加坡最大商業銀行星展銀行（DBS）表示，考慮到AI可以承擔更多目前由人類完成的工作，預計未來三年將裁員4,000人。
星展銀行發言人向英國廣播公司（BBC）表示，受到影響的將是臨時工和合約工，長期員工預計不會受到此次裁員的影響。該銀行即將離任的行政總裁Piyush Gupta則表示，預計未來也將創造約1,000個AI相關的工作崗位。
DBS尚未透露裁員將影響的地區和職位類型。該公司目前擁有八千至九千名臨時工和合約工，全球有約4.1萬名職員。Piyush Gupt去年表示，星展銀行已投入發展AI十多年。
AI的不斷普及使其好處和風險備受關注。國際貨幣基金組織（IMF）去年表示，AI或將會影響全球近40%的工作，並稱AI會加劇整體不平等的現象。
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