曾保護奧巴馬一家　美國史上獲獎最多警犬「K9 Hurricane」離世

於2014年保護過美國前總統奧巴馬(Barack Obama;又譯歐巴馬)及其家人免遭白宮入侵者襲擊的警犬「K9 Hurricane」,2月12日去世,享年16歲。



根據警犬設備供應商Ray Allen Manufacturing和支持退役犬護理工作的非營利機構K9 Hurricane’s Heroes在INS上分享的一篇聯合帖文,這隻比利時瑪連萊犬(Malinois)於上周三(12日)去世。圖片說明部分內容寫道:「今天,我們向我們的朋友、一位英雄、最優秀的孩子之一告別。」

K9 Hurricane曾是美國特勤局的特種作戰犬,2014年,當美國總統奧巴馬及其家人正在白宮時,它成功制服一名闖入者,因而成為美國獲獎最多的狗,後於2016年退役。

為表彰他的英勇行為,K9 Hurricane獲得了無數榮譽,包括美國特勤局功績獎(United States Secret Service Award for Merit)、國土安全部英勇獎(Department of Homeland Security Award for Valor)、PDSA(人民傷病動物診所)功績勳章等。他同時也因成為史上第一隻獲得「戰爭與和平動物傑出服役勳章」的狗,並因此被列入健力士世界紀錄。