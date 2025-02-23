曾保護奧巴馬一家 美國史上獲獎最多警犬「K9 Hurricane」離世
撰文：張涵語
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於2014年保護過美國前總統奧巴馬（Barack Obama；又譯歐巴馬）及其家人免遭白宮入侵者襲擊的警犬「K9 Hurricane」，2月12日去世，享年16歲。
根據警犬設備供應商Ray Allen Manufacturing和支持退役犬護理工作的非營利機構K9 Hurricane’s Heroes在INS上分享的一篇聯合帖文，這隻比利時瑪連萊犬（Malinois）於上周三（12日）去世。圖片說明部分內容寫道：「今天，我們向我們的朋友、一位英雄、最優秀的孩子之一告別。」
K9 Hurricane曾是美國特勤局的特種作戰犬，2014年，當美國總統奧巴馬及其家人正在白宮時，它成功制服一名闖入者，因而成為美國獲獎最多的狗，後於2016年退役。
為表彰他的英勇行為，K9 Hurricane獲得了無數榮譽，包括美國特勤局功績獎（United States Secret Service Award for Merit）、國土安全部英勇獎（Department of Homeland Security Award for Valor）、PDSA（人民傷病動物診所）功績勳章等。他同時也因成為史上第一隻獲得「戰爭與和平動物傑出服役勳章」的狗，並因此被列入健力士世界紀錄。
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