特朗普交易失靈？　Bitcoin自1月高位大跌25%　業界憂慮關稅影響

比特幣﹙Bitcoin﹚自1月歷史高位已回跌超過25%，並持續受壓。在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發出最新關稅威脅後，投資者紛紛轉向安全資產。比特幣星期五（2月28日）一度下跌多7.1％。這標誌着「特朗普交易」之一，遭遇戲劇性的現實考驗。



據彭博社報道，比特幣已跌至去年11月初以來最低位。這次拋售發生在加密貨幣普遍暴跌之際，以太幣（Ether）、Polkadot和XRP周五（2月28日）均下跌超過7％。

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署有關加密貨幣的行政命令。（Reuters）

BTC Markets私人有限公司行政總裁Caroline Bowler表示：「我們上次看到這樣的情緒是在2022年。」她指的是「加密貨幣寒冬」，當時由於利率上升和行業困境，加密貨幣的價格暴跌。

「這次暴跌可以看作是對特朗普關稅和地緣政治不確定性的宏觀擔憂的回應。」

特朗普周四（2月27日）表示，對加拿大和墨西哥徵收25％的關稅將於3月4日生效，這削弱了人們對他可能在此前推遲後改變政策的希望。他還表示，將對進口中國產品加征10％關稅。這話促使北京官員承諾採取「一切必要措施」應對。

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持他上任後的首次內閣會議。（Reuters）

對貿易緊張局勢的關注導致星期五各地市場普遍出現避險情緒，幾乎所有亞洲股市均下跌，並推動歐洲期貨下跌。但深受風險偏好變化的影響的加密貨幣，是受創最嚴重的貨幣之一。

比特幣在2月份已下跌逾20％。如果跌勢持續到周五結束，這將是它自2022年6月以來的最大月度跌幅。

此次拋售突顯了在全球市場上最受歡迎的「特朗普交易」之一的命運迅速轉變。比特幣的「特朗普交易」，是指人們購買比特幣，因為預期特朗普對加密貨幣的友好態度將導致比特幣價格普遍上漲。

這一策略在一段時間內奏效。1月20日，也就是特朗普就職典禮當天，比特幣創下了10.9萬美元（約85萬港元）的歷史新高。但加密貨幣最近面臨壓力，人們擔心特朗普對全球貿易的強硬態度可能導致廣泛衝擊。

2025年2月26日，中國江蘇，圖為一個設計插圖中帶有比特幣符號的硬幣擺放在呈現下跌趨勢的股價曲線圖前方。（ CFoto Via Getty）

加密貨幣託管公司Bitgo Inc.亞太區場外交易主管Stefan von Haenisch表示：「考慮到宏觀環境，我們現在的處境並不奇怪。」他表示，交易員仍在等待特朗普為加密貨幣行業提出具體措施，包括比特幣儲備。

投資者現在不得不考慮這個全球最大的加密貨幣會跌到什麼程度。加密貨幣借貸平台YouHodler市場主管Ruslan Lienkha指出，根據技術分析，比特幣的支撐位在7萬美元左右。但他表示，投資者不應假設比特幣的跌勢會變得如此糟糕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

