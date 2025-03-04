東京落雪｜交通省：今午3時關閉東京都內高速公路　籲減少出行

日本媒體3月4日引述國土交通省報道，由於預計當日較晚時候將出現大雪，為預防起見，東京都內的高速公路將關閉。



據《日本時報》（Japan Times）報道，東名高速公路（Tomei Expressway）、新東名高速公路（Shin-Tomei Expressway）、上信越高速公路（Joshinetsu Expressway）等主要幹道以及幾條較小的國道將於今日下午3時至6時開始關閉。

日本國土交通省宣布今日下午3時關閉東京都內的高速公路：

報道指，預計今日下午6時至9時期間，東北高速公路和4號國道亦將進一步關閉。

國土交通省發言人表示，建議旅客避免不必要的外出，並持續留意天氣和道路最新資訊。

雖然中央高速公路、關越高速公路和常磐高速公路目前不在關閉名單內，但國土交通省警告稱，如果出現積雪或發生事故，這些道路亦可能會關閉。

日本國土交通省就3月4日下午3時關閉東京都內高速公路發布的具體信息：

就東京而言，日本氣象廳預測，西多摩地區和東京西部4日（周二）可能會出現高達15厘米的降雪，而截至周三早上6時的24小時內，首都23個區的降雪量預計將達到3厘米左右。

日本氣象情報社就3月4日東京都天氣的預測：

氣象廳和交通省都呼籲駕駛者在路上小心謹慎，並警告可能會出現交通中斷、停電和建築物損壞的情況。建議居民為車輛配備冬季輪胎或防滑鏈，預留額外的出行時間，並考慮駕駛的替代路線或遠程工作。