美國最高法院判特朗普政府敗訴　維持向國際援助組織支付20億裁決

英國媒體3月5日報道，美國最高法院（US Supreme Court）同日裁定維持一項地方法官早前發出的命令，該命令要求特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）立即向已完成政府工作的國際援助組織支付款項。



據路透社報道，最高法院法官以5：4的決定，駁回了特朗普暫停華盛頓地方法官阿里（Amir Ali）命令的請求。阿里法官較早前頒布的命令為向美國際開發署（USAID）和國務院的供應商及受助方發放資金設下了具體期限。

圖為位於美國華盛頓的國際開發署（USAID）外景。（Reuters）

報道指，保守派法官阿利托（Samuel Alito）、托馬斯（Clarence Thomas）、戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）投下了反對票。

這張攝於2024年6月29日的圖片顯示，位於華盛頓的美國最高法院外觀。（Reuters）

這項裁決意義重大，確保已經為美國政府執行USAID和國務院合約或補助項目的組織，將為他們已完成的工作收到應得款項。最高法院的裁決確認了阿里法官早前的命令，他頒布的命令要求特朗普政府在2月26日之前發放資金，據報總額近20億美元（155.42億港元）。