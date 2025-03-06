遭特朗普國會演講點名　魯比奧尷尬反應再成焦點

特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日貢獻了一場堪稱「美國史上最具分裂性」的總統演講。在他發表第二任期內的首次國會聯席會議演講期間，民主黨陣營憤懣不樂，共和黨人歡欣雀躍，噓聲和歡呼聲交織在一起，會上一度呈現出「冰火兩重天」的迥異氣氛。



不過，可能對於美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）來說，快樂都是別人的。他在會上被特朗普點名後的微妙「變臉」，正成為美國社交媒體上的一個熱梗。

據美媒《野獸日報》報道，特朗普在演講中宣稱美國正在「收回」巴拿馬運河，話鋒一轉提到「由魯比奧負責此事」。「祝你好運，馬爾科（即魯比奧）。」現場隨即傳出一陣鬨笑聲，眾人的目光齊刷刷地轉向魯比奧。坐在他身旁的美財政部長貝森特（Scott Bessent）也一臉「樂子人」的表情，轉頭笑嘻嘻地看向他。

↓ 特朗普稱祝魯比奧好運，又指「現在我們知道，如果出了什麼問題，該怪誰了」↓

美媒的鏡頭中，魯比奧聽到這句話後，臉上露出了憨笑。但他很快臉色微變，嘴巴抿成了一條直線，一臉的難以言喻。在他「變臉」之時，特朗普正帶着難以抑制的笑意調侃道，「現在我們知道了，如果出了什麼問題，該怪誰了。」

在這部分演講的結尾處，特朗普又誇讚道，「馬爾科表現得很出色，他肯定能把事情辦好……他已經證明了自己是一位偉大的紳士，在會（確認聽證會）上贏得了所有人的尊重，感謝大家投票支持馬爾科。他一定會出色地完成工作。」

會後不久，魯比奧便在社交媒體X上發文，讚賞特朗普發表了一次「鼓舞人心、意義重大」的演講，還稱其「帶着美國人民的明確授權重返白宮，重塑美國夢」。他寫道，特朗普的演講闡述了「他如何通過實力實現和平，以及建立一個更強大、更安全、更繁榮的美國的承諾。」

然而，網民們還是對他在會上那幅哭笑不得的表情更感興趣。不少人紛紛在社交媒體上開啟調侃揶揄模式：「笑哭！他就像靈魂被抽離了身體」、「以防萬一，替罪羊已經找到了」、「逐漸失去笑容」……

魯比奧上一回因為表情「出圈」，就在不久前——上周五（1日）那場震驚世界的美烏首腦公開爭吵。當時坐在美副總統萬斯（JD Vance）旁邊的魯比奧，被拍到許多彎腰駝背、雙手緊握、面無表情的照片和影像，一些評論員聲稱這位佛羅里達州共和黨人在當時顯得「很尷尬」。

對比了會議上笑容滿面的萬斯和神情陰沉的魯比奧的照片後，哥倫比亞廣播公司（CBS）記者沃森（Kathryn Watson）評論道：「萬斯和魯比奧在肢體語言上的反差真大。」

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

民主黨眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）則更為毒舌，一通尖酸嘲諷宛如「嘴上抹了砒霜」。他形容魯比奧當時的姿態仿佛「恨不得縮進椅子裏」，還稱魯比奧看特朗普的眼神，「就好像他是個讓你在初次約會時顏面掃地的瘋狂老爹」。

與此同時，美國雜誌《名利場》近日援引知情人士消息爆料稱，儘管魯比奧在公開場合一直堅定地為特朗普站台，但作為一名長期對俄強硬的鷹派政客，他私下曾向身邊人表示對自己在白宮的地位感到不滿，他為自己在外交政策上被「邊緣化」而感到沮喪。

有兩名消息人士披露稱，特朗普任命了九名外交政策「特使」，負責解決加沙和烏克蘭戰爭等重大問題，而且他們在白宮都有專門的辦公室，似乎比魯比奧更容易接觸到特朗普，這讓魯比奧「措手不及」。

2024年11月4日，美國北卡羅來納州，圖為特朗普在競選集會期間與魯比奧交談。（Reuters）

有消息人士甚至稱，他們覺得白宮在做出外交政策決定時，魯比奧往往是「最後一個知情者」。還有人猜測，魯比奧在任僅18個月後就會辭職。美媒還提到，因為與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）關係密切，魯比奧也不贊成特朗普撤銷蓬佩奧的安全保護，「這個決定可能讓魯比奧覺得很丟臉」。

考慮到魯比奧建制派的身份，並且在選舉期間兩人曾有過不愉快的過往，直到特朗普完全「征服」共和黨後，魯比奧才轉投特朗普陣營表忠心，《名利場》援引一名據稱與兩人都關係密切的共和黨人的話稱，「特朗普讓馬爾科（即魯比奧）去國務院，可能就是一個安慰獎。」美國白宮、國務院都沒有對此置評。

本文獲《觀察者網》授權轉載

