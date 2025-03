加拿大候任總理卡尼誓反制特朗普關稅　白宮：現或成美國競爭對手

美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」,主張正面應對美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)關稅的加拿大候任總理、自由黨新任黨魁卡尼(Mark Carney)誓言反擊,他稱將維持對美國關稅,直至美國轉軚。白宮3月11日指特朗普尚未與卡尼通話,還形容加拿大與美國關係發生轉變,或從此前的盟友角色變為競爭對手。



白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示,「特朗普與願與他進行交涉的加拿大領導人的通話渠道始終開放( Trump's phone was always open to leaders who wished to speak with him)」,但他目前尚未與卡尼通話。

特朗普此前回應加拿大安大略省政府向美國3個州出口電力徵收25%附加費,決定12日起對加拿大進口鋼鐵和鋁產品,加徵自25%翻倍至50%的關稅。

2025年3月11日,美國華盛頓,圖為萊維特在白宮簡報特朗普對加拿大反制美國關稅態度。(Reuters)

萊維特稱特朗普此舉是對加拿大對美國關稅升級的報復,還形容加拿大一直是盟友,但美國與加拿大「現在可能正成為競爭對手(becoming a competitor now)」。

卡尼批評特朗普對加拿大進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅,是對加拿大工人、家庭和企業的攻擊,稱將維持早前即將卸任總理的杜魯多(Justin Trudeau)對價值300億加元(約1607億港元)的美國商品加徵25%的關稅政策,直至美國對加拿大表示尊重,以及對自由及公平貿易作出可信及可靠的承諾。