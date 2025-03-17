美媒民調：民主黨支持率僅29%　創自1992年以來新低

美媒周日（3月16日）公布的民意調查報告顯示，美國民主黨的支持度創下自1992年以來的最低紀錄，僅剩29%。較2021年1月特朗普（Donald Trump，又譯川普）首度卸任時的數據還要低20個百分點。與此同時，共和黨的支持度則為36%。



美媒報道指出部分原因是民主黨內部的不滿情緒高漲。僅63%的民主黨人和傾向民主黨的獨立人士對該黨抱有好感，這一數字低於1月的72%，和前總統拜登（Joe Biden）執政初期的81%。這種下降趨勢出現在各個意識形態派別，自2021年初以來，不管是自由派還是溫和派對民主黨的支持率都下降了18個百分點。

2025年1月20日，美國前總統拜登（Joe Biden）在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）發表演說。（Getty）

報道繼續指，這是自1992年以來民調中的最低紀錄，從2021年1月特朗普在國會大廈襲擊事件的陰影下結束第一任期以來，民主黨的支持率下降了20個百分點。目前共和黨的支持率為36%。

調查還發現，52%的民主黨支持者認為領導層目前正帶領黨走上錯誤方向；而48%則認為方向正確。這與2017年民主黨內普遍支持與共和黨合作推動立法的立場大相逕庭，當時74%的民主黨人同意合作的策略，僅23%認為要和共和黨鬥爭。

2024年11月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州舉行的競選集會上發表演講。（Reuters）

反觀共和黨的團結性，目前79%的共和黨人和支持者對該黨持正面看法。