美國共和黨議員稱變性議員為先生　民主黨同僚反駁爆罵戰｜有片

綜合美國媒體3月11日報道,在眾議院歐洲委員會的一場聽證會上,擔任委員會主席的共和黨議員塞爾夫 (Keith Self)稱呼首位跨性別民主黨眾議員麥克布萊德(Sarah McBride)為「先生」(Mr.,而不是女士(Ms.)。這番發言引起另一位與會的民主黨議員勃然大怒,怒斥塞爾夫無禮(no decency),塞爾夫其後只能匆匆中斷會議。



美國眾議院旗下委員會的聽證會因共和黨主席稱呼跨性別民主黨議員為「先生」而爆發罵戰,其後只能中斷會議:

據《紐約時報》報道,眾議院外交委員會歐洲小組舉行有關軍備控制,以及美國對歐洲提供軍事支援的聽證會。 當時擔任小組主席的共和黨議員塞爾夫將發言權交給民主黨議員麥克布萊德,稱其為「麥克布萊德先生」。麥克布萊德是美國史上首位跨性別議員。

對此,麥克布萊德議員雖然面露不悅,但馬上回應:「謝謝,主席女士(Madame Chair」,主席明明是男性,卻被麥克布萊德議員指為女士,似乎是在反擊對方的稱呼。

但是事件是從坐在兩人之間的民主黨議員基廷(William Keating)。 基廷對塞爾夫主席表示說:「等一下,主席。 請再次介紹(麥克布萊德委員)好嗎?」(Mr. Chairman, could you repeat your introduction again please?)

對此,塞爾夫表示:「我們在眾議院制定了標準。 麥克布萊德先生。」 (we have set the standard on the floor of the House)

對此,基廷議員反駁道:「 你可以重新介紹這位經美國民眾投票選出的眾議員嗎?」(Would you repeat what you just said when you introduced a duly elected representative from the United States of America please)

基廷繼續連珠炮發:「你沒有禮貌嗎? 我對你有些人質,但這真是沒有品德的行為。」(Mr. Chairman, have you no decency?”I mean, I’ve come to know you a little bit, but this is not decent)

從網上的影片可見,會議氣氛急速惡化。塞爾夫只能重重宣布中斷會議,他在會後撰文重申支持特朗普總統的觀點:「美國只有男性和女性兩種性別。」