特朗普涉違禁令驅逐移民　斥法官製造麻煩呼籲彈劾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）涉無視法庭暫緩令，堅持將逾200名委內瑞拉移民遞解出境，轉送到薩爾瓦多關押。華盛頓特區的聯邦地方法官博斯伯格（James E. Boasberg，暫譯）限期聯邦政府3月18日中午前提交航班起飛時間等細節，以確認有否違反其命令。不過，特朗普同日發帖呼籲彈劾法官，批評對方為極左翼的「麻煩製造者和煽動者」。



法警局：聯邦法官面臨高度威脅

特朗普攻擊法官早有先例，這是他重返白宮以來，首次要求彈劾法官。他宣稱，驅逐非法移民是回應選民希望，批評博斯伯格腐敗，與他曾被迫面對的其他許多法官一樣，應該被彈劾。與此同時，美國法警局警告，聯邦法官正面臨異常高的威脅。

博斯伯格是由前總統奧巴馬（Barack Obama）任命，於3月15日頒下禁令，阻特朗普援引18世紀的戰時《外國敵人法》（Alien Enemies Act）驅逐聲稱是委內瑞拉黑幫「Tren de Aragua」成員等移民。

法官命令須掉頭 第3班航機照起飛

根據路透社掌握的時間表，博斯伯格於15日晚上6時45分至6時48分之間做出口頭裁決，即「任何載有這些人的飛機……都需要返回美國」，當時有兩班飛機已經升空。其書面命令是在7時26分發出，但在之後的12分鐘，第3架飛機仍然起飛。不過，特朗普團隊表示，第3班機搭載的移民並非根據《外國敵人法》驅逐，因此不受該命令的限制。

這3架飛機都曾在洪都拉斯短暫停留，全部未有掉頭返回美國，而抵達薩爾瓦多的時間，已距離法官的口頭和書面裁決有數小時。

政府拒提供航班資料 法官下通牒

不過，當博斯伯格17日要求代表政府的司法部律師提供航班資料時，對方指特朗普政府不願意分享，因為涉及「國家安全和外交關係風險」。博斯伯格下令，須在18日中午前提交。

國土安全部17日晚間提交的法庭文件中承認，被驅逐者雖被指時是Tren de Aragua成員，但大部份在美國並沒有犯罪紀錄。