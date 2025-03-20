武契奇經塞爾維亞國會確認辭任總理　執掌政府未足一年倒台

據塞爾維亞南斯拉夫通訊社報道，3月19日，塞爾維亞國會已確認總理武契奇辭職。



接下來30天內，塞爾維亞將組建新政府。如果30天的期限內未能成功組建政府，塞爾維亞將進行國會選舉。

在2017年就任塞爾維亞總統的武契奇16日表示，如果未能在期限內組建新政府，選舉可能於6月8日舉行。

塞爾維亞國會議長布爾納比奇感謝武契奇擔任總理時提供了光榮且誠實的服務，還感謝他負責且勇敢的行為。

此前，當地時間1月28日，塞爾維亞總理武契奇召開新聞發布會，宣布辭去總理職務。

武契奇出任總理一職尚未滿一年。2024年5月2日，武契奇出任塞爾維亞總理。而就職總理之前，武契奇在2012年至2022年期間擔任諾維薩德市市長。

2024年11月14日，匈牙利布達佩斯，圖為武契奇出席與匈牙利召開的雙邊合作會議。（Reuters）

2024年11月1日，位於塞爾維亞諾維薩德市的火車站發生頂棚坍塌事故造成15人死亡、2人重傷。自該事故發生以來，塞爾維亞國內爆發了大規模示威活動。

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