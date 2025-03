特朗普宣布波音公司生產第六代戰機F－47　配備無人機＋隱身技術

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(3月21日)與國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)在白宮發表演講,他指美國空軍將「下一代空中優勢(Next Generation Air Dominance,NGAD)」項目交予波音公司,即波音擊敗洛歇馬丁(Lockheed Martin,又譯洛克希德・馬丁),競標美國空軍第六代戰機項目成功。



特朗普表示新戰機被稱為「F-47」,機上還配備隱形技術與搭載數架無人機。他看好戰機建造進展,強調F-47會在他的任期內建成,而機隊將在未來幾年內建成。

▼白宮副幕僚長斯卡維諾(Dan Scavino)在社交平台發布新戰機圖片

他形容「已花費很長時間籌備戰機( this has been in the works for a long period of time)」,測試版戰機已試飛近5年,而波音公司在與其他頂尖航企的競爭中脫穎而出,空軍因此決定將戰機項目交予波音。

路透社報道指,有關戰機的設計仍被保密,但項目合約價值超過200億美元(約1554億港元),預料波音將在合約期限內獲得數千億美元的訂單。

圖為一張由藝術家設計的於2025年3月21日發布的F-47戰機渲染圖。(Reuters)

赫格塞思看好新一代戰機的性能,稱將為美國提供「未來幾代的空中優勢(generations in the future of air dominance)」。

赫格塞思:沒有與中國爆發戰爭的計劃

赫格塞思否認當日到訪國防部的全球首富馬斯克(Elon Musk),有受五角大樓要求簡報可能與中國開戰的計劃,強調歡迎馬斯克做客五角大樓,有關對華開戰的計劃的「新聞報道都是假的(that reporting was fake)」,因這些報道旨在「破壞五角大樓與馬斯克之間的關係(undermine whatever relationship the Pentagon has with him)」。

馬斯克(Elon Musk)當日到訪國防部,外媒指他將接受五角大樓關於美國軍方應對可能與中國爆發戰爭計劃的簡報,其中有一份約20至30張投影片,以闡述美國將如何應對此類衝突

2025年3月21日,美國華盛頓,圖為特朗普與赫格塞思在白宮發表演講。(Reuters)

NGAD項目旨在造出可與無人機一同作戰的第六代戰機,以取代現有由洛歇馬丁建造的 F-22 「猛禽」(F-22 Raptor)戰機。