印度外長：與中國關係有改善　料未來再遇問題　可免於衝突下解決

中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制會議翌日，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）於3月26日表示，兩國在「可預見未來」將遇到問題，但認為有辦法解決而毋須發生衝突。



圖為2025年3月25日，中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制第33次會議。（中國外交部圖片）

蘇傑生26日表示，感覺自去年10月以來，兩國關係有所改善，印方正在逐步嘗試，看能否重建關係，消除2020年邊境衝突所造成的一些損害。他強調，2020年發生的事情，不是解決問題的正確辦法，相信兩國未來會繼續遇上問題，但不需要再訴諸衝突。

兩國於去年10月就中印邊境實控線沿線巡邏安排達成協議，緩解2020年邊境衝突以來的僵局。2020年，中印兩國部隊據稱在邊境實控線多次對峙和衝突，至6月一次造成20名印度士兵和4名中國士兵死亡。中印關係從此陷入低谷，貿易、技術、航空旅行等領域受影響。

蘇傑生的說法顯示兩國關係進一步回暖，印度總理莫迪（Narendra Modi）上星期曾稱，兩國關係將重新回到「信任、熱情與活力」的軌道上，重點是確保分歧不演變成爭端。

去年10月，莫迪和中國國家主席習近平在俄羅斯金磚國家峰會期間舉行會晤，是雙方自2020年以來首次正式會談，雙方同意加強溝通合作，解決分歧及改善關係。