聯儲局：美國約97.5%財富　由當地最富有一半家庭坐擁

根據美國聯邦儲備局（簡稱美聯儲，Fed）最新數據，截至2024年底，美國最富有的一半家庭擁有全國約97.5%的財富，而另一半家庭持有的財富僅佔2.5%。



在拜登（Joe Biden）任總統期間，財富分布中靠後的50%家庭財富佔比略有提高，從2.2%升至2.5%。截至去年年底，該群體6660萬戶家庭總計持有約4萬億美元（約31.1萬億港元）的淨財富，較四年前增加了1.25萬億美元（約9.7萬億港元）。

彭博社（Bloomberg）指出，構成最靠前0.1%的13.3萬戶美國家庭同期淨財富增加6萬億美元（約46.6萬億港元）以上，主要得益於公司股票和共同基金股票價值的飆升。

圖為紐約證券交易所（NYSE）交易大廳。（Reuters）

這一群體持有美國全部股票的約四分之一。股票佔該群體財富的近一半，所持私企股份約佔其財富的五分之一。在財富階梯中越靠近底部的家庭，房地產在其財富中所佔的比重就越高。

截至年底，最富有的0.1%家庭在總財富中所佔的比例從2020年同期的13%升至創紀錄的13.8%。2022年年中，底部50%的財富佔比攀升至2.7%，為1989年美聯儲有數據以來的最高水平，隨後回落至2.5%。

過去四年財富佔比下滑的群體是處於第90到99百分位之間的富裕家庭。這些家庭的財富佔比下降了2.4個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

