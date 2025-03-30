法國人抵制美國貨失敗？巴黎麥當勞肯德基生意好　少年「咁」解釋

在法國，隨着特朗普政府的貿易政策引發爭議，愈來愈多的消費者選擇抵制美國品牌，發起名為「抵制美國」（#BoycottUSA）的行動。最近一項民調顯示，超過60%法國人支持抵制美國產品，其中近三分之一人已開始避免購買這些品牌。抵制的對象包括麥當勞、可口可樂、特斯拉（Tesla）等知名企業。儘管民眾在口頭上支持抵制，但在實際消費中，許多年輕人卻表示，他們並沒有能力參與這一行動。周五（28日），巴黎的麥當勞和肯德基分店仍然生意興隆。



16歲的學生Mathieu和15歲的Jade在巴黎的麥當勞門口表示，雖然理解抵制的理由，但作為學生，他們無法承擔這種經濟負擔。Jade說：「我明白為什麼人們建議抵制美國產品，但這對我們來說太奢侈。」

這一抵制運動的發起者之一，農民Édouard Roussez，已在社交媒體上建立「抵制美國：購買法國和歐洲」的Facebook群組，迅速吸引超過25,000名成員。他希望通過這一行動，鼓勵法國消費者在購物時選擇本地產品，而不是美國產品。

農民Édouard Roussez，已在社交媒體上建立「抵制美國：購買法國和歐洲」的Facebook群組，迅速吸引超過25,000名成員。（Facebook截圖）

然而，許多消費者在實際行動中表現出矛盾。43歲的害蟲控制員Alain在路過時提到，儘管理解抵制的理由，他還是選擇購買耐克（Nike）的新鞋，因為他認為它們是最好的。

調查顯示，抵制運動主要受到高收入群體和受過良好教育的人的支持，他們在意識到跨大西洋緊張關係後，傾向於抵制美國產品。

儘管抵制行動在一定程度上獲得支持，但專家指出，法國消費者在實踐中與其態度存在差距。在複雜的國際局勢下，法國消費者的態度和行為正在發生變化，抵制美貨的行動也許只是一個開始。隨着時間的推移，這一運動的影響還有待觀察。