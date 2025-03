澳洲正監視中國科考船「探索一號」　外交部：希望澳洲勿疑神疑鬼

據英國媒體報道,中國科考船「探索一號」在澳洲南部對開航行,澳洲總理稱正密切注視其動向。外交部在3月31日的例行記者會上表示,希望澳洲別疑神疑鬼。



據英國《衛報》報道,中國科考船「探索一號」較早前在新西蘭完成一項聯合探索行動後,沒有選擇最直接的航道返回中國,而是繞過澳洲南部海岸繼續航行。

2025年3月31日,圖為中國科考船「探索一號」。(中國科學院深海科學與工程研究所網站)

澳洲總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)表示,澳洲政府正密切監視「探索一號」的行動,他指中國這次並無違反國際法,但寧可這艘船從沒有在澳洲的海域出現。

報道指,該科考船並未宣布訪問任何澳大利亞港口的計劃,預計將於四月底返回中國。其目前航道符合《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)。

外交部發言人郭嘉昆在回應記者提問時表示:「中方一貫按照包括聯合國海洋法公約在內的國際法,在相關的海域從事正常的海上活動,希望澳方正確看待,不要疑神疑鬼、妄加揣測。」

2025年3月31日,中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。(中國外交部網站)

中國科學院的資料顯示,「探索一號」長94.45米、寬17.9米,船上有11個固定的實驗室,搭載自主研發的核心深海科研設備,包括自主遙控潛水器和深淵著陸器,曾深入馬里亞納海溝水底一萬米探測,又完成過環大洋洲和印尼深潛科考任務。