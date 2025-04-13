英國會通過緊急法案 阻中資英國鋼鐵停運
撰文：劉耀洋
出版：更新：
中資企業敬業集團（Jingye Group）計劃關閉旗下在英國斯肯索普（Scunthorpe）的英國鋼鐵（British Steel）廠房，料大約3500人受影響。英國下議院4月12日通過緊急法案，阻止英國鋼鐵停運。法案於同日送往上議院審理，並同樣獲通過。
英國廣播公司（BBC）12日報道，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）當日稍早要求議員提早結束休假，討論避免英國鋼鐵倒閉的緊急法案。
下議院於當時時間下午2時左右通過法案，而上議院則在約3小時後通過法案，授權政府指揮公司董事會及工人的權力，並繼續採購原料讓廠房內的熔爐運作，以及確保員工獲發薪水。
施紀賢聲稱，通過法案可以保障國家的鋼鐵生產，又會見多名英國鋼鐵工人，強調會保障他們就業。他早前被問到會否將該公司國有化時表示，政府保留所有可行選項。
敬業集團在2020年收購英國鋼鐵，稱至今已經投資12億英鎊，惟廠房每天虧損70萬鎊。公司與英國政府談判多時，並拒絕政府提出的5億鎊拯救方案，同時有意即時停運廠房。
中資英國鋼鐵擬關門 施紀賢計劃立法收歸國有歐洲第1個環球影城即將登陸英國 或設007柏靈頓熊等全球獨家元素英國禁止個人從歐盟攜帶肉類和乳製品入境 防口蹄疫英、德等宣布210億歐元新軍援 德防長：讓俄羅斯知我們撐烏克蘭