東京15高級酒店據報每月開會交換房價等資訊　涉違反壟斷法遭警告

多間日媒4月17日引述消息稱，日本公平交易委員會（公正取引委員會）對東京都內經營大型酒店的15家公司發出警告，原因是這些公司之間交換包括客房單價在內資訊的行為，可能違反《反壟斷法》中關於「不當交易限制」的規定。



報道指，相關人士透露，包括淺草豪景酒店、東京台場日航大酒店、京王廣場大飯店、東京皇家王子大飯店花園塔、東京喜來登都酒店、大倉東京酒店、東急澀谷藍塔大飯店、第一酒店東京店、東京帝國酒店、東京凱悅酒店、東京皇宮酒店、東京椿山莊酒店、新大谷酒店、皇家花園酒店及池袋大都會大飯店在內15間高級酒店營運負責人，約每月會舉行一次「FR（Front Reservation）會議」，分享各酒店的客房入住率、平均房價及預訂情況等資訊，這一傳統相信已持續數十年。

根據日本公平交易委員會，調查發現，部份酒店參考其他公司的資訊來設定房間價格，但未確認到一致漲價等行為，因此公平交易委員會僅發出警告以促成早期整改。報道料，公平交易委員會會於4月15日前後向各公司通報警告內容，並在聽取意見後作出最終決定。

報道指，酒店營業負責人交換經營資訊的聚會不僅限於東京都內的高級酒店，也可能也存在於商務酒店之間或同一地區的酒店等各種集團之間舉行。