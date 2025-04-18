K2-18b｜劍橋團隊：太陽系外行星或有生命跡象　距離地球124光年

近期，科學家利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）探測到目前為止關於太陽系外可能存在生命的最有力證據：他們在一顆系外行星的大氣中發現了兩種氣體的「化學指紋」。



韋伯太空望遠鏡探測到的氣體是二甲基硫醚（DMS）和二甲基二硫醚（DMDS），它們出現在名為K2-18 b的行星大氣中。在地球上，這兩種氣體主要由微生物，如海洋浮游植物（藻類）產生。研究人員指出，這表明這顆行星可能充滿了微生物生命。但他們強調，這並不是在宣稱發現了真正的生命體，而是發現了可能的生物特徵（biosignature）——一種生物過程的指標，因此這一發現需要謹慎看待，還需更多觀測來確認。

中新社引述路透社的報道說，儘管如此，研究人員仍表達了激動之情。來自劍橋大學天文研究所的天體物理學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）說：「這是太陽系外尋找生命過程中的一個變革性時刻，我們證明了利用現有設施能夠探測到潛在宜居行星上的生物特徵。」

馬杜蘇丹指出，目前在太陽系內部也有多個尋找生命跡象的研究項目，例如火星、金星以及一些冰凍衛星上可能存在適合生命的環境。

畫家筆下的K2-18b想像圖。（REUTERS）

報道稱，K2-18 b的質量是地球的8.6倍，直徑約是地球的2.6倍。它圍繞一顆紅矮星運行，位於「宜居帶」內——即液態水（生命關鍵要素）能夠存在於行星表面的區域，過去已確認其大氣含有甲烷與二氧化碳，而此次發現的生物標誌分子濃度遠高於地球大氣，達百萬分之十以上，科學家以99.7%信心確認其存在生命。

K2-18 b圍繞的紅矮星比太陽更小、更暗，距離地球大約124光年，位於獅子座。目前還發現這顆恆星有另一顆行星伴隨運行。

報道提到，K2-18 b是歸類為「海氫世界」，即擁有液態海洋與氫氣大氣層的行星，可能孕育與地球海洋相似的微生物生態系。然而，研究團隊強調目前尚未發現實際生命體，此次發現僅為生物過程的潛在跡象，後續仍需重複觀測與理論驗證。其他未參與研究的科學家也呼籲謹慎對待這一發現。

馬杜蘇丹說，仍需確認是否存在非生物機制也能產生這些分子，並需將觀測誤差率進一步降至百萬分之一以下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

