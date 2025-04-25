美國經濟前景不明朗　消費者「勒緊褲頭」　減少食品日用品開支

在經濟前景不確定性升高之際，美國消費者開始收緊荷包，減少食品與日用品的開銷。百事可樂公司（PepsiCo）、Chipotle與寶潔（P&G）等消費巨頭近日相繼下調全年預期，反映消費信心普遍走弱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府新一輪關稅政策也加劇企業成本壓力。



《紐約時報》報道，據美國「會議委員會」3月調查，美消費者信心指數降至2021年初以來最低水平，反映出家庭對就業和財務狀況的憂慮日益加劇。

百事公司4月24日在財報電話會議中宣布下調全年盈利預測，將原先預估的中個位數增長調降至持平，並稱消費者支出放緩及全球關稅上升對公司業務構成挑戰。

可口可樂、百事 （REUTERS）

公司財務總監考菲爾德（James Caulfield）指出：「與三個月前相比，我們現在對消費者的信心不如當時。」本季度百事營收同比下降1.8%，至179億美元（約1,388億港元），淨利潤下滑10%，至18億美元（約139.6億港元）。財報發布後，股價應聲下跌逾4%。

面對消費縮減，百事正調整產品策略，推出低於2美元的小包裝零食和更小尺寸的分裝選項，同時將應對關稅上漲的部分成本納入盈利預估。除了百事公司，其他企業也面臨消費縮減的挑戰。

墨西哥風味連鎖餐廳Chipotle表示，自2月起，美消費者出於節省考量減少外出用餐，導致同店銷售額自2020年以來首次下滑。該公司因此下調全年業績指引，預計於4月起實施的關稅將進一步推高食品、包裝和飲料成本。

Chipotle是美國知名速食連鎖店，有兩千間以上分店。（Facebook / @Chipotle）

公司總裁博特賴特（Scott Boatwright）說：「人們更多在家吃飯，經濟不確定性讓他們保持觀望。」

日用品巨頭寶潔則披露，消費者為節省洗衣劑減少了洗衣次數，並將消費「暫停」歸因於關稅政策劇烈波動、股市不穩及就業市場前景不明，並下調全年預期。

航空業亦受影響。美國航空撤回全年營收指引，行政總裁伊索姆（Robert Isom）指出，國內休閒旅客自2月起顯著減少。達美航空早前亦下調全年預期。

儘管面對本土市場壓力，百事表示其國際業務一季度表現穩健。不過，其公司高層也提到，減重藥物如Ozempic的流行削弱了零食消費需求，促使消費者轉向更小份量的包裝。

此外，衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日公開批評含糖食品「有毒」，稱已與多家食品製造商達成協議，在2026年底前去除石油基人工色素。百事回應稱，公司逾60%產品已不含人工色素，未來幾年將逐步過渡至天然配方，或至少提供相應選擇。

小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）（Reuters）

多重因素交織下，美國消費型企業正面臨需求減弱與成本上升的雙重壓力，是否能在新的經濟周期中維持增長動能，仍有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

