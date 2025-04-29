西班牙部份地區恢復供電　葡萄牙電網：無證據顯示停電涉網絡攻擊

西班牙、葡萄牙4月28日大停電，交通運輸、商店餐廳、互聯網甚至交通燈等都大受影響，西班牙內政部宣布全國進入緊急狀態。西班牙電網營運商表示，多個地區供電正陸續恢復。葡萄牙電網營運商REN則稱，沒有任何證據顯示停電涉及網路攻擊，不排除是由於「電壓出現非常大的波動，首先是西班牙系統，然後蔓延到葡萄牙系統」造成的。



圖為2025年4月28日，西班牙巴塞隆拿停電期間，由於列車服務停擺，火車站大批乘客滯留。（Reuters）

圖為2025年4月28日，西班牙巴塞隆拿停電期間，需靠人手指揮交通，公路嚴重擠塞。（Reuters）

圖為2025年4月28日，西班牙馬德里受停電影響，地鐵暫停服務。（Reuters）

路透社報道，兩國所在的伊比利亞半島（Iberian peninsula）大規模停電約8小時停電後，西班牙馬德里部份地區供電恢復。西班牙電網公司（REE）表示，西班牙北部、南部和西部多個地區電力供應已恢覆，情況正在好轉。

停電期間，西班牙和葡萄牙公共交通癱瘓，路上嚴重堵塞，大批航班延誤。 西班牙當局建議司機不要在公路上行駛，原因是交通燈和其他信號系統無法運作。另有電訊公司呼籲，客戶只有在必要時才使用手機，避免令網絡不堪重負。

圖為2025年4月28日，西班牙巴塞隆拿停電期間，不少商舖被迫關門 。（Reuters）

里斯本機場料晚上10時無航班起飛

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，尚未掌理停電原因，已經下令調查。呼籲民眾不要胡亂猜測。

葡萄牙電網營運商REN稱，希望在數小時內恢復該國第二大城市波圖（Porto）的電力供應，並在5、6個小時內恢復首都里斯本的電力供應。葡萄牙機場營運商表示，預計在當晚10點前，不會有航班能從里斯本起飛。

法國部份地區同日亦一度短暫停電，但很快已經恢復。