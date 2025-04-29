加拿大大選｜自由黨或須組聯合政府　保守黨魁失國會議席

28日舉行的加拿大大選由執政自由黨勝出，現任總理兼黨魁卡尼（Mark Carney）將領導組成新政府。最新形勢顯示，自由黨獲得167席，仍未取得獨立執政所須的172個議席，或須籌組聯合政府。



加拿大國營媒體CBC報道，目前仍有十幾個席位的結果未能確定，自由黨仍然有可能獲得多數議席。報道指，是次大選變成保守黨與自由黨之爭，新民主黨及魁人黨得票雙雙下跌。目前預計新民主黨將僅贏得7個席位，低於選舉前的24個席位。魁人政團可能會贏得23個席位，低於之前的33個席位。其中，新民主黨黨魁駔勉誠 (Jagmeet Singh) 連自己的議席都失掉，表示將會辭去黨魁職位。

保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）在短短數個月「由贏變輸」，自己更失掉渥太華選區的議席，他自25歲開始從政以來已穩佔該席20載，但博勵治表示無意辭任黨魁。儘管保守黨未能贏得大選，但在多個地區選舉都有斬獲，在人口大省安大略省表現亮眼，已在該省獲得近45%的選票，並在多倫多周邊地區多個選區取得突破。

不少評論認為，卡尼憑個人政治魅力，在短短數月內為本身由杜魯多領導的自由黨扭轉敗局。他本人亦在國會選舉渥太華尼皮恩選區的席位，是自19世紀80年代以來，首次有現任總理在渥太華選區勝出。