亞馬遜擬標示關稅成本觸怒白宮　公司：計劃未獲批准且不會實施

美媒4月29日報道，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，知名電商亞馬遜（Amazon）擬在產品價格旁標示出關稅成本。美國白宮4月29日針對報道作出批評，稱這是一種「敵意」做法。公司同日回應指，的確曾考慮在其網站上出售的低價格商品上顯示進口費用，但該計劃從未獲得批准且不會實施。



美媒CNBC報道，亞馬遜發言人多伊爾（Tim Doyle）29日在一份聲明中表示，負責Amazon Haul商店的團隊的確曾考慮過列出某些產品進口費用，但計劃「未得到批准且也不會發生」。

2020年11月25日，美國紐約史泰登島，圖為亞馬遜的配送中心標誌。（Reuters）

美媒Punchbowl News同日稍早時候引述一名熟悉消息人士稱，亞馬遜將很快開始在每件產品的價格旁邊顯示關稅成本。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後在記者會上表示，她曾與特朗普討論過有關亞馬遜擬在產品價格旁標示出關稅成本的報道，而特朗普認為這是「敵對和政治行為」。